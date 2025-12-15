به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی جهانی میر با بیان اینکه دلیل مرگ آبزیان در زهکش کنار شهرک بنوار ناظر این شهرستان در حال بررسی است، اظهار داشت: شایعه منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر وقوع این تلفات در رودخانه دز نادرست است.

وی با اشاره به انتشار فیلمی در فضای مجازی مبنی بر وقوع تلفات آبزیان در بخش مرکزی اندیمشک بیان کرد: نمونه گیری از آب این زهکش انجام و نمونه‌های گرفته شده به آزمایشگاه معتمد محیط زیست ارسال شده است.

جهانی میر با رد دلیل قطعی این تلفات ادامه داد: ارزیابی‌ها به منظور کشف دلیل زیست محیطی تلفات آبزیان در حال انجام است و ورود پساب شهرک صنعتی به این زهکش یکی از احتمال‌ها است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست اندیمشک با اشاره به بازدید‌های میدانی از این زهکش، بیان داشت: تلفات مشاهده شده تنها در محدوده ابتدایی این زهکش است و در طول مسیر تلفاتی مشاهده نشد.

وی افزود: این زهکش هیچگونه دسترسی به رودخانه دز ندارد و به رودخانه بالارود منتهی می‌شود که هم اکنون رودخانه بالارود نیز بدون آب است و نگرانی مبنی بر آلوده شدن منابع آبی وجود ندارد.

از روز گذشته تصاویر زیادی از تلفات ده‌ها ماهی و انواع ابزیان در بخش مرکزی اندیمشک منتشر شده که موجب نگرانی مردم و فعالان زیست محیطی این شهرستان شده است.

در فیلم منتشر شده دلیل این تلفات ورود پساب یکی از شرکت‌های شهرک‌های صنعتی مجاور این زهکش عنوان شده است که این ادعا تا نتایج قطعی آزمایش‌های زیست محیطی قابل تایید و یا رد نیست.

مدیر شهرک‌های صنعتی اندیمشک نیز شب گذشته (یکشنبه) در واکنش به این ادعا با صدور پیامی در شبکه‌های اجتماعی، از ورود تیم تحقیقاتی محیط زیست برای بررسی علت تلف شدن آبزیان خبر داد.