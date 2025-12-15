تجلیل از دانشآموزان پژوهشگر برتر کهگیلویه و بویراحمدی با حضور وزیر
۲ دانش آموز کهگیلویه و بویراحمدی با حضور وزیر آموزش و پرورش بهعنوان پژوهشگر برگزیده کشور تجلیل شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، در بیستوششمین جشنواره ملی تجلیل از پژوهشگران، فناوران و آثار پژوهشی سراسر کشور، علیرضا روانبخش دانشآموز دوره دوم متوسطه و امید آذرم دانشآموز دوره اول متوسطه از شهرستان بویراحمد، با حضور وزیر آموزشوپرورش بهعنوان پژوهشگر برگزیده کشور و نماینده استان کهگیلویه و بویراحمد مورد تجلیل قرار گرفتند.
در این مراسم که در اردوگاه شهید باهنر تهران برگزار شد، علیرضا کاظمی وزیر آموزشوپرورش با تأکید بر جایگاه پژوهش در پیشرفت نظام آموزشی کشور، گفت: هیچ تصمیمی در هیچ سطحی از سیاستگذاری آموزشی نباید بدون اتکا به پژوهش و دادههای علمی اتخاذ شود.
وی با قدردانی از تلاش پژوهشگران، معلمان و دانشآموزان فعال در حوزه تحقیق، پژوهش را زیربنای اصلی توسعه کشور دانست و افزود: پژوهش باید از یک فعالیت تخصصی محدود خارج شده و به جریان عمومی در مدارس کشور تبدیل شود.
وزیر آموزشوپرورش با اشاره به رشد مشارکت پژوهشگران در سالهای اخیر، تصریح کرد: توسعه فرهنگ پژوهشمحوری در میان معلمان و دانشآموزان، تقویت پژوهشسراهای دانشآموزی و فعالسازی شوراهای تحقیقات استانها از اولویتهای جدی این وزارتخانه است.
کاظمی همچنین بر نقش برنامههای درسی در تقویت روحیه پژوهشگری تأکید کرد و گفت: بازنگری در برنامههای درسی، کتابهای آموزشی و نظام تربیت معلم، نقطه آغاز نهادینهسازی پژوهش در آموزشوپرورش است.
در این جشنواره، از علیرضا روانبخش دانشآموز پژوهشگر دوره اول متوسطه از شهرستان بویراحمد بهعنوان پژوهشگر برگزیده کشور و همچنین از دانشآموزان، معلمان پژوهشگر و دستاندرکاران جشنواره با اهدای لوح تقدیر تجلیل شد.