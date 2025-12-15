پخش زنده
رئیس پلیس راه استان قزوین از مجروح شدن یک نفر بر اثر واژگونی خودروی وانت در آزادراه قزوین - رشت خبر داد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، سرهنگ تقی خانی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیمای مرکز استان گفت: ساعت ۷ و چهل دقیقه امروز یک دستگاه خودروی وانت در در کیلومتر ۵۲ آزادراه قزوین - رشت واژگون شد که بر اثر این حادثه یک خانم ۲۴ ساله مجروح و به مدت یک ساعت تردد در مسیر مختل شد.
وی گفت: هم اکنون ترافیک ایجاد شده در مسیر رفع شده است.
رئیس پلیس راه استان، علت این حادثه را بی توجهی به جلو ناشی از خواب آلودگی و نقض ماده ۱۸۰ آیین نامه راهنمایی و رانندگی بیان کرد.