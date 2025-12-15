وعده قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء؛
ایران سال ۱۴۰۵ میتواند در تولید بنزین خودکفا شود
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء گفت: با تکمیل همه فازهای پالایشگاه مهر خلیج فارس، سال آینده میتوانیم از واردات بنزین خودکفا شویم.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، سردار سرتیپ عبدالرضا عابد در نشست خبری گفت که بر اساس برنامه ریزی این قرارگاه، فاز نخست از این پالایشگاه تا پایان سال باید بهره برداری میرسد.
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء گفت: پیش بینی میکنیم در سال ۱۴۰۵ از این پالایشگاه روزانه تا ۱۳ میلیون لیتر بنزین تولید کنیم.
او این را هم گفت که پیش از این، همکاری قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء با شرکتهای خصوصی و دولت باعث شده «فشار شرکتهای خارجی برای ساخت پالایشگاه ستاره خلیج فارس به نتیجه نرسد و ایران بتواند خودش آن را به بهره برداری برساند.»
به گفته فرمانده قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء، «تقریبا ۵۰ درصد تولید بنزین ایران در این پالایشگاه انجام میشود.»
سردار سرتیپ عابد تأکید کرد: دشمن میخواهد در زمینه انرژی جلوی پیشرفت جمهوری اسلامی ایران را بگیرد، اما با امکاناتی که داشتیم و تهیه کردیم، امروز توانستیم به حدنصابهای قابل توجهی در تأمین نفت و گاز برسیم.
شرط و شروط تکمیل یک خط راه آهن؛ قرارگاه خاتم: هنوز زمان تکمیل طرح مشخص نیست
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء درباره تکمیل خط راه آهن رشت - آستارا به خبرگزاری صدا و سیما گفت که نهایی شدن این طرح راهبردی «به انجام تعهدات روسیه، خریداری زمینهایی که در مسیر خط آهن قرار گرفته و همچنین تأیید طرح اجرایی قرارگاه در دولت بستگی دارد.»
او گفت «تغییر و تحولات منطقه و کشور روسیه هم در انجام تعهدات این کشور بیتاثیر نبوده است.»
سردار سرتیپ عابد اضافه کرد که قرارگاه سازندگی برای اجرای این طرح، با تجهیز کارگاهها، کار خود را از نقاط مختلف آغاز کرده، اما برای ادامه اجرای طرح، به آزادسازی بخشهایی از مسیر نیاز دارد.
به گفته این مقام مسئول، برای پیشرفت خط راه آهن باید قطعات زمین مردم که در آن کشتوکار هم میکنند، خریداری شود. او تأکید کرد که احداث مسیر ریلی نباید به زندگی مردم آسیبی بزند.
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء گفت: اگر طرح ما را دولت و سازمان برنامه و بودجه تأیید کنند، راحتتر و در کمترین زمان میتوانیم طرحهای اجرایی را در این مسیر ترانزیتی نهایی کنیم.
سردار سرتیپ عابد تأکید کرد که تا انجام نشدن این تعهدات، قرارگاه نمیتواند برای نهایی کردن این طرح زمان مشخصی بدهد.
دو کشتی ساختیم و تحویل دادیم؛ توانایی ساخت شناور را گسترش خواهیم داد
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء گفت که این قرارگاه پیشتر برای ساخت ۴ کشتی و تحویل به کشورهای خارجی قرارداد بسته و ۲ فروند کشتی هم تحویل داده شده است.
سردار سرتیپ عابد گفت: این کشتیها ۱۱۳ هزار تن ظرفیت بارگیری نفت دارند و تحویل ۲ شناور دیگر هم در حال بررسی است. تولید شناورهای با تناژ پایینتر هم در دستور کار بود که آنها را تحویل دادیم.
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء گفت: این قرارگاه تجهیزات و نیروهای متخصصی دارد که میتواند خدمات فنی و مهندسی کشتی و شناور را ارائه دهد.
او تأکید کرد که «این توانایی را گسترش خواهیم داد.»
کار ۲ سال را در ۶ ماه انجام دادیم تا آب پایتخت تأمین شود
سردار سرتیپ عابد از ورود این قرارگاه برای تأمین برق هم خبر داد.
او گفت: برای جلوگیری از تنش و ناترازی آبی با دولت مداوم جلساتی را برگزار میکنیم و پیشنهادها بررسی میشوند.
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء همچنین گفت: ناترازی آبی در پایتخت با فعالیت جهادی قرارگاه سازندگی بهبود نسبی یافت. کاری که در ۲ سال باید انجام میشد در ۶ ماه به صورت شبانهروزی انجام دادیم. این کار بدون کمک مردم انجام نمیشد، ما حتی ماشینآلات خودمان را در کوچه و خیابان میگذاشتیم و مردم با ما همراهی کردند.
سردار سرتیپ عابد از برگزاری جلسات این قرارگاه برای احداث بندرهای جدید در «سواحل مکران» خبر داد. با این حال او گفت «هنوز نتیجه کاملی نگرفتیم، اما مسئولان تلاش میکنند طرحهای راهبردی را در این منطقه اجرا کنند تا از حالت بیابانی خارج شود.»
رقابت «قرارگاه خاتم - بخش خصوصی»؛ فرمانده قرارگاه: وارد پروژههای زیر ۵۰۰ میلیارد تومان نمیشویم
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء درباره حضور این قرارگاه در مناقصهها و رقابت با بخش خصوصی گفت که «دولت ما را از شرکت در مناقصههای کوچک منع نکرده است. جو عمومی شاید خبر نداشته باشد و بگوید قرارگاه با قیمت کمتر، در مناقصهها مجالی به بخش خصوصی نمیدهد.»
او این را هم گفت که «با تصمیم فرماندهی کل سپاه، قرارگاه به پروژههای زیر ۵۰۰ میلیارد تومان وارد نمیشود.»
سردار سرتیپ عابد گفت: فرقی ندارد پیمانکار دست اول باشیم یا دست دوم. اعلام آمادگی میکنیم که بدون منت، برای خدمت به کشور، به بخش خصوصی کمک کنیم. ما به این افتخار میکنیم.
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء گفت: ما روحیه تعاملی با دولت داریم، مطالباتی داریم، اما اخلاق ما نیست که بگوییم از دولت چقدر طلب داریم. تفاوتی میان دولتها نیست و در خدمت دولت و مردم هستیم. قرارگاه برخی مواقع مبالغ را پس از قرارداد دریافت میکند تا امور کشور و نظام پیش برود.