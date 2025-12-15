پخش زنده
براساس دادههای اداره ملی انرژی چین، تولید نفت خام این کشور در سال ۲۰۲۵ به ۲۱۵ میلیون تن رسیده که یک حدنصاب تاریخی جدید محسوب میشود.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن، براساس این گزارش، تولید گاز طبیعی چین نیز به ۲۶۰ میلیارد مترمکعب خواهد رسید که نسبت به آمار ارائه شده در پایان دوره «سیزدهمین برنامه پنجساله»، ۳۵ درصد افزایش خواهد یافت.
همچنین تا پایان دوره برنامه چهاردهم، طول کلی خطوط لوله انتقال نفت خام و تصفیه شده چین به حدود ۶۷ هزار کیلومتر و طول کلی خطوط لوله انتقال گاز طبیعی به حدود ۱۲۸ هزار کیلومتر رسیده که به ترتیب ۴ و ۱۶ درصد نسبت به پایان دوره برنامه پنجساله سیزدهم رشد داشته است. همزمان، منابع نفت و گاز وارداتی چین نیز در این دوره زمانی متنوعتر شده است. طبق این آمار، در نیمه اول سال جاری میلادی، تعداد کشورهای منبع واردات نفت خام چین به بیش از ۴۰ کشور و تعداد کشورهای منبع واردات گاز طبیعی چین به بیش از ۳۰ کشور افزایش یافته است که یک تحول مثبت برای تضمین عرضه این دو انرژی به چین در درازمدت به شمار میآید.
به گفته «گزارش چشمانداز انرژیهای جهان و چین (نسخه ۲۰۲۵)» که اخیرا در مجمع عالی بینالمللی توسعه انرژی منتشر شد، ترکیب انرژیهای مصرفی چین متنوعتر و متوازنتر خواهد شد و ویژگیها جدید آن عبارت از کاهش مصرف زغالسنگ همزمان با ثبات سهم نفت و گاز طبیعی و افزایش سهم انرژیهای غیرفسیلی، افزایش مصرف نفت به عنوان مواد اولیه صنعتی و استفاده پاکتر از این انرژی و افزایش تقاضا برای محصولات شیمیایی و مواد جدید تولید شده با نفت و جایگزینی نقش زغالسنگ در شبکه برق جدید توسط گاز طبیعی است. ن نشان میدهد که در دوره «برنامه پنجساله چهاردهم» چین، ظرفیت عرضه و ذخیرهسازی نفت و گاز و ذخایر انرژیهای فسیلی چین افزایش چشمگیر داشته است.