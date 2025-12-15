به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مرکزی در این نشست گفت: با توجه به جدول منابع مصارفی استان و با اقدامات انجام شده و پیگیری مسئولان و همراهی مردم توانستیم تابستان امسال را در دو شهر پرتنش اراک و ساوه بدون قطعی و جیره بندی پشت سر بگذاریم.

قدرت الله ابک افزود: مهم‌ترین تصمیم جلسه امروز تکمیل رینگ شمالی اراک بود که مقرر شد با اجرای پنج کیلومتر خط انتقال، شرکت آب منطقه‌ای نسبت به تکمیل آن اقدام کند چرا که با تکمیل آن هم در کیفیت و هم کمیت آب اتفاق خوبی خواهد افتاد.

او به مصوبات جلسه قبل هم اشاره‌ای کرد و گفت: هدف بر این است که آب سد صالح بعنوان ذخیره آبی در زمان بحران شهر اراک استفاده شود، اقدامات آبفا باید بگونه‌ای باشد که نیازآبی شهر اراک با اقدامات این شرکت تامین شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مهم‌ترین راه برای عبور از تنش آبی را همراهی مردم، مدیریت منابع و صرفه جویی عنوان کرد.

نماینده مردم اراک کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی هم به اقدامات در دست اجرا برای تامین آب شرب اشاره کرد و گفت: قرار است ۳۰ حلقه چاه جدید توسط شرکت آب و فاضلاب حفر شود که تاکنون ۲۰ حلقه آن حفر شده و ۱۰ حلقه دیگر تا اول اسفند حفر و تعیین تکلیف خواهد شد و قرار است برخی از چاه‌های آب در اختیارِ دستگاه‌های اجرایی از جمله اوقاف و شهرداری نیز به چاه‌های آب اراک اضافه شود.

نادرقلی ابراهیمی بارورسازی ابر‌ها در حوزه آبریز سد کمال صالح را از دیگر اقداماتی دانست که با ارائه مجوز آن توسط وزیر نیرو به زودی اجرا خواهد شد که در افزایش میزان نزولات جوی در این حوزه اثربخش خواهد بود.

ابراهیمی مدیریت مصرف آب را مهمترین راهکار برای عبور از تنش آبی عنوان کرد و گفت: بازچرخانی پساب در حوزه صنعت و جهاد کشاورزی نیز با مشارکت کشاورزان برای استفاده حداقلی از آب برای تولید در محیط‌های کنترل شده، استفاده کنند که این هم تکالیف قانونی است.

در این نشست مقرر شد با پیگیری دستگاه‌های اجرایی تمامی اقداماتی که نیاز‌های آبی استان را تامین می‌کند، الزاماً تا اول اسفند ارائه شود.