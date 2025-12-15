پخش زنده
سوهان قم یکی از برندهای شناختهشده کشور در حوزه صنایع غذایی و سوغات است که این محصول خوشمزه به سراسر دنیا صادر میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم، صنعت سوهانپزی علاوه بر نقش اقتصادی، سهم مهمی در معرفی هویت فرهنگی و سوغات قم دارد و تقویت آن میتواند به رونق تولید و اشتغال پایدار در استان کمک کند.
در یک سال گذشته صادرات سوهان قم با رشد ۲۰ درصدی مواجه شده و هم اکنون حدود ۸۰۰ واحد سوهانپزی در قم فعال است که این واحدها توانستهاند برای بیش از ۵ هزار نفر بهصورت مستقیم و غیرمستقیم زمینه اشتغال فراهم کنند.