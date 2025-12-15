جانشین فرمانده انتظامی استان از کشف انبار احتکار شکر به وزن ۲۱ تن و ۸۵۰ کیلوگرم به ارزش ۱۸ میلیارد ریال توسط پلیس کنگاور، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، سرهنگ فرزاد اکبری گفت: در پی دریافت اخباری مبنی بر احتکار مقادیر زیادی شکر در انباری در شهر کنگاور، اکیپی از مأموران انتظامی شهرستان بلافاصله به محل اعزام شدند.

وی افزود: در بازرسی به عمل آمده از انبار، مقدار ۲۱ تن و ۸۵۰ کیلوگرم شکر احتکار شده به ارزش ۱۸ میلیارد ریال، کشف شد.

سرهنگ اکبری با اشاره به دستگیری یک نفر در این راستا، از معرفی وی به مراجع قضائی جهت صدور حکم لازم، خبر داد.