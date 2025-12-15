به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ نماینده ولی فقیه در استان گلستان در دیدار با وزیر کشور گفت: دشمن از طریق جنگ شناختی در صدد ضربه زدن به کشور است که مهمترین مسئله ماست و برای خنثی کردن جنگ شناختی باید در مقابله با دشمن هم از نظر تبلیغاتی و هم اقدامات میدانی توجه کرد .

آیت الله نورمفیدی افزود : باید به مردم آگاهی داد و پیشرفت های کشور را معرفی و یادآوری کرد زیرا بسیاری از مردم به علت مشکلات اقتصادی از پیشرفت های کشور اطلاع ندارند و باید تبیین صورت بگیرد.

وی افزود : از رئیس جمهور تشکر می کنم چون به دنبال حل ریشه ای مشکلات کشور است و این همان جراحی برای درمان یک درد است.

آیت الله نور مفیدی با اشاره به مشکلات استان گفت : مشکلات کشاورزی در استان ما ریشه دار و عمیق است، مدیریت منابع آب ، اصلاح الگوی کشت و رسیدن به کشاورزی نوین از جمله موضوعاتی است که باید در گلستان با جدیت پیگیری شود.



وی گفت: طرح گردشگری جزیره آشوراده هنوز هم به جایی نرسیده و استاندار باید شب و روز دنبال این طرح باشد تا این طرح به نتیجه برسد.

امام جمعه گرگان گفت : دیوار دفاعی گرگان بعد از دیوار چین دومین دیوار دفاعی دنیاست که یکی از سرمایه های بین المللی گلستان است که می تواند زمینه جذب گردشگران خارجی را فراهم کند و باید احیا شود.

وی افزود :توصیه من به نمايندگان مجلس شورای اسلامی این است؛ مسائل کلی استان برایتان در اوالویت اول باشد ، مردم رفتارها را زیر نظر دارند و موضع گیری های درست می تواند موجب پیشرفت استان باشدف، باید پیشرفت استان اولویت اول نمایندگان باشد.

آیت الله نور مفیدی گفت :یکی از مسائل مهم ، مدیریت هاست ،اگر قرار است به قله برویم باید تعارفات را کنار بگذاریم .