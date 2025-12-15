مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد بر ضرورت تقویت نظارتها و اجرای دقیق قوانین با هدف ارتقای کیفیت آموزشی و تربیتی مدارس غیردولتی استان تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیر کل آموزش وپرورش استان، در جلسه شورای نظارت بر مدارس غیردولتی استان با قدردانی از تلاشهای اعضای شورا و همکاران حوزه نظارت گفت: نظارت مستمر، منسجم و بهموقع بر عملکرد مدارس غیردولتی نقش مهمی در بهبود کیفیت آموزشی و ایجاد رضایتمندی در میان خانوادهها دارد و باید با جدیت بیشتری دنبال شود. ایوب رضایی با اشاره به اهمیت برگزاری منظم جلسات شورای نظارت افزود: تشکیل بهموقع جلسات شورا و پیگیری مصوبات، زمینهساز ساماندهی بهتر مدارس غیردولتی و همافزایی میان دستگاههای مسئول در این حوزه خواهد بود. مدیرکل آموزش و پرورش استان با بیان اینکه توجه به کیفیت آموزش و مسائل تربیتی از اولویتهای اصلی این ادارهکل است، تصریح کرد: هدف از نظارتها، کمک به ارتقای سطح آموزشی مدارس، بهبود شرایط فضاهای آموزشی و صیانت از حقوق دانشآموزان، اولیا و فرهنگیان شاغل در مدارس غیردولتی است. رضایی همچنین بر لزوم رعایت کامل ضوابط و استانداردهای آموزشی تأکید کرد و گفت: اجرای دقیق قوانین و دستورالعملها، در کنار تعامل سازنده با مؤسسان و مدیران مدارس، میتواند به افزایش کیفیت آموزش، بهبود شرایط کاری معلمان و تقویت اعتماد عمومی به مدارس غیردولتی منجر شود. وی با اشاره به نقش مؤثر ارزیابی عملکرد مدارس اظهار کرد: با پایش مستمر و ارائه بازخوردهای کارشناسی، زمینه اصلاح کاستیها و تقویت نقاط قوت مدارس فراهم میشود تا مدارس غیردولتی بتوانند در مسیر رشد و تعالی آموزشی حرکت کنند. مدیرکل آموزش و پرورش استان در پایان خاطرنشان کرد: شورای نظارت بر مدارس غیردولتی با رویکرد حمایتی، اصلاحی و قانونمدار، مصمم است با همکاری همه عوامل اجرایی، کیفیت آموزش و تربیت را در این مدارس ارتقا دهد و رضایتمندی خانوادهها را افزایش دهد.