تست تصادف داخلی، جایگزین ارسال خودرو به خارج
مدیر طرح مرکز آزمونهای ایمنی و کیفیت خودرو، از راهاندازی مرکزی خبر داد که امکان انجام تستهای تصادف خودروهای تولید داخل را فراهم میکند و میتواند به کاهش هزینهها و زمان صدور مجوز تولید کمک کند.
نادر طحان در گفتوگو با خبرنگار گروه صنعت خبرگزاری صدا وسیما
، گفت: پیش از تأسیس این مرکز، خودروسازان ایرانی برای انجام تستهای تصادف، خودروها را به اروپا، چین یا روسیه ارسال میکردند. این فرآیند حداقل شش ماه طول میکشید و هزینههای ارزی سنگینی به تولیدکنندگان تحمیل میکرد. اکنون نتایج تستها تنها طی سه هفته آماده و مستقیم در اختیار سازمان ملی استاندارد قرار میگیرد تا مبنای صدور گواهی انطباق تولید با نمونه اولیه (COP) باشد.
طحان با اشاره به استانداردهای حیاتی برخورد جانبی (ملی R۹۵/۲۳۰۵۵)، برخورد از روبهرو (R۹۴/ملی ۲۳۰۵۴) و برخورد از عقب (R۳۴/ملی ۱۰۹۴۱) افزود: این سه استاندارد سالها حلقه مفقوده در میان ۸۵ استاندارد ایمنی خودرو بودند و فقدان آنها باعث شده بود ارزیابی واقعی ایمنی خودرو در ایران با چالش مواجه شود.
وی تأکید کرد: ملاک ایمنی خودرو، سالم ماندن آن در تصادف نیست، بلکه حفاظت از سرنشینان در شدیدترین شرایط ممکن است. در خودروهای استاندارد، انرژی ضربه باید در قسمتهای بدنه جذب شود و نه سرنشین، در حالی که شاسی، ستونها و مخزن سوخت باید سالم بمانند و سامانه کیسه هوا (ایربگ) در زمان مناسب فعال شود.
طبق گفته طحان، تست تصادف خودرو شامل اندازهگیری نیروهای وارد بر سرنشینان، میزان تغییر شکل ساختار خودرو، عملکرد کیسه هوا و کمربند، و مقاومت کابین است.
وی افزود: نتایج تستها صرفاً در اختیار سازمان ملی استاندارد قرار میگیرد و کارشناسان، مطابقت آن با استانداردهای اجباری را بررسی میکنند. در آینده نزدیک استاندارد IRNCAP نیز تدوین میشود تا مردم بتوانند خودروی ایمنتر را انتخاب کنند.
مدیر طرح مرکز آزمونهای ایمنی و کیفیت خودرو همچنین گفت: در صورت اجرای تستهای تصادف مطابق الزامات بیمهای IIHS، شرکتهای بیمه میتوانند تعرفهها را بر اساس ایمنی خودرو تعیین کنند و خودروهای ایمنتر از تخفیف بیشتری برخوردار شوند.
طحان با بیان اینکه تجهیزات این مرکز از فناوریهای بهروز اروپایی بهره میبرد، گفت: مرکز توان انجام ۶۰۰ تست در سال را دارد و میتواند خودروهای تا وزن ۳.۵ تن و سرعت حداکثر ۱۱۰ کیلومتر بر ساعت را آزمایش کند.
وی افزود: همه خودروهای تولید داخل و مونتاژی باید تست شوند و درباره خودروهای وارداتی، تصمیمگیری با سازمان ملی استاندارد، محیط زیست و پلیس راهور است.
مدیر طرح مرکز آزمونهای ایمنی و کیفیت خودرو گفت: تستهای ویژه اتوبوس و مینیبوس نیز شامل «تست غلتش» میشود که مقاومت کابین و سازه خودرو در واژگونی را ارزیابی میکند. با این حال، خودروهای وارداتی همچنان بر اساس اطلاعات ارائهشده از سوی واردکنندگان مورد اعتماد هستند.
طحان با اشاره به پلتفرمهای قدیمی و تعداد کم کیسههای هوا در خودروهای داخلی گفت: افزایش تعداد کیسههای هوا، تقویت شاسی و استفاده از فناوریهای نوین مانند رادار جانبی، هشدار خروج از خط و سامانه اعلام خوابآلودگی راننده میتواند ایمنی خودروها را به طور جدی ارتقا دهد.
وی در پایان تأکید کرد: ایمنی خودروهای داخلی قابل ارتقاست اما زمان و نوآوری میخواهد. تنها با اصلاح طراحی، ارتقای مواد و فناوری و افزایش نظارت واقعی میتوان امیدوار بود تعداد قربانیان حوادث جادهای کاهش یابد و هزینههای انسانی و مالی مرتبط با تصادفات به حداقل برسد.