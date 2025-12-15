مدیر طرح مرکز آزمون‌های ایمنی و کیفیت خودرو، از راه‌اندازی مرکزی خبر داد که امکان انجام تست‌های تصادف خودرو‌های تولید داخل را فراهم می‌کند و می‌تواند به کاهش هزینه‌ها و زمان صدور مجوز تولید کمک کند.

تست تصادف داخلی، جایگزین ارسال خودرو به خارج

نادر طحان در گفت‌و‌گو با خبرنگار گروه صنعت خبرگزاری صدا وسیما ، گفت: پیش از تأسیس این مرکز، خودروسازان ایرانی برای انجام تست‌های تصادف، خودرو‌ها را به اروپا، چین یا روسیه ارسال می‌کردند. این فرآیند حداقل شش ماه طول می‌کشید و هزینه‌های ارزی سنگینی به تولیدکنندگان تحمیل می‌کرد. اکنون نتایج تست‌ها تنها طی سه هفته آماده و مستقیم در اختیار سازمان ملی استاندارد قرار می‌گیرد تا مبنای صدور گواهی انطباق تولید با نمونه اولیه (COP) باشد.

طحان با اشاره به استاندارد‌های حیاتی برخورد جانبی (ملی R۹۵/۲۳۰۵۵)، برخورد از رو‌به‌رو (R۹۴/ملی ۲۳۰۵۴) و برخورد از عقب (R۳۴/ملی ۱۰۹۴۱) افزود: این سه استاندارد سال‌ها حلقه مفقوده در میان ۸۵ استاندارد ایمنی خودرو بودند و فقدان آنها باعث شده بود ارزیابی واقعی ایمنی خودرو در ایران با چالش مواجه شود.

وی تأکید کرد: ملاک ایمنی خودرو، سالم ماندن آن در تصادف نیست، بلکه حفاظت از سرنشینان در شدیدترین شرایط ممکن است. در خودرو‌های استاندارد، انرژی ضربه باید در قسمت‌های بدنه جذب شود و نه سرنشین، در حالی که شاسی، ستون‌ها و مخزن سوخت باید سالم بمانند و سامانه کیسه هوا (ایربگ) در زمان مناسب فعال شود.

طبق گفته طحان، تست تصادف خودرو شامل اندازه‌گیری نیرو‌های وارد بر سرنشینان، میزان تغییر شکل ساختار خودرو، عملکرد کیسه هوا و کمربند، و مقاومت کابین است.

وی افزود: نتایج تست‌ها صرفاً در اختیار سازمان ملی استاندارد قرار می‌گیرد و کارشناسان، مطابقت آن با استاندارد‌های اجباری را بررسی می‌کنند. در آینده نزدیک استاندارد IRNCAP نیز تدوین می‌شود تا مردم بتوانند خودروی ایمن‌تر را انتخاب کنند.

مدیر طرح مرکز آزمون‌های ایمنی و کیفیت خودرو همچنین گفت: در صورت اجرای تست‌های تصادف مطابق الزامات بیمه‌ای IIHS، شرکت‌های بیمه می‌توانند تعرفه‌ها را بر اساس ایمنی خودرو تعیین کنند و خودرو‌های ایمن‌تر از تخفیف بیشتری برخوردار شوند.

طحان با بیان اینکه تجهیزات این مرکز از فناوری‌های به‌روز اروپایی بهره می‌برد، گفت: مرکز توان انجام ۶۰۰ تست در سال را دارد و می‌تواند خودرو‌های تا وزن ۳.۵ تن و سرعت حداکثر ۱۱۰ کیلومتر بر ساعت را آزمایش کند.