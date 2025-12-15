پخش زنده
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل گفت: بازرسان این اداره کل در عملیات نظارتی خود موفق به کشف ۱۳۱۴ کیسه آرد یارانهای احتکار شده به ارزش بیش از ۱۶ میلیارد ریال در یک شرکتتعاونی شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل رامین صادقی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل از شناسایی یک تخلف عمده در حوزه کالاهای یارانهای خبر داد و اظهار کرد: بازرسان این اداره کل، یک شرکتتعاونی را به دلیل ثبتنکردن ۱۳۱۴ کیسه آرد یارانهای به ارزش تقریبی ۱۶ میلیارد و ۱۶۲ میلیون ریال در سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا شناسایی کردند. این تخلف در جریان نظارتهای مستمر و در راستای حفظ تعادل بازار کشف شد.
وی با اشاره به پیامدهای این تخلف گفت: عدم ثبت موجودی کالاهای یارانهای در سامانه مذکور، مغایر آشکار با ضوابط و مقررات ابلاغی است و میتواند موجبات اختلال در توزیع عادلانه این کالاهای اساسی را فراهم آورد. این اقدام مانع از شفافیت در زنجیره تأمین و امکان نظارت دقیق دستگاههای ناظر میشود.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل در تشریح اقدامات انجام شده افزود: پس از تکمیل برگههای گزارش بازرسی و تأیید قطعی تخلف، پرونده این واحد متخلف برای رسیدگی نهایی و صدور رأی لازم، به اداره کل تعزیرات حکومتی استان اردبیل ارسال شده است. این روند قانونی نشاندهنده عزم جدی برای برخورد با متخلفان است.
وی در ادامه بر اهداف کلان این نظارتها تأکید کرد: این اقدامات در چارچوب مقررات ساماندهی توزیع و باهدف دقیق نظارت بر ذخیره، توزیع و عرضه کالاهای اساسی انجام شده است. مقابله با احتکار، جلوگیری از ایجاد اختلال در بازار و حمایت از حقوق واقعی مصرفکنندگان نهایی از مهمترین اهداف اینگونه بازرسیها به شمار میرود.
صادقی در پایان به مورد تخلف دیگری نیز اشاره کرده و یادآور شد: در جریان همین نظارتها، یک واحد شرکتتعاونی عشایری نیز به دلیل عرضه خارج از شبکه نهادههای دامی به ارزش بیش از ۱۲ میلیارد ریال شناسایی و پرونده آن نیز به تعزیرات حکومتی ارسال شده است. این امر حاکی از جامعیت و دقت نظارتی در تمامی حوزههای تحت مسئولیت این اداره کل است.