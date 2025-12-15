پخش زنده
امروز: -
۳۰۰ دانشآموز دختر زارچی، رسیدن به سن تکلیف خود را جشن گرفتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، معاون پرورشی اداره آموزش و پرورش زارچ گفت: جشن تکلیف ۳۰۰ دانشآموز دختر شهرستان زارچ با حضور مسئولان در محل ناحیه مقاومت بسیج زارچ برگزار شد.
پاراچ پور افزود: این مراسم بهصورت تجمیعی و با مشارکت چهار آموزشگاه، در قالب برنامههای فرهنگی و تربیتی اجرا شد و دانشآموزان دختر که به سن تکلیف رسیده بودند، در این آیین معنوی حضور یافتند.
وی ادامه داد: هدف از برگزاری این جشن، آشنایی دانشآموزان با احکام شرعی، شرح وظایف فردی و اجتماعی و تبیین جایگاه آنان بهعنوان اعضای مسئول در خانواده و جامعه است.
در این مراسم، برنامههای متنوع فرهنگی و معنوی از جمله اجرای سرودهای گروهی و قرائت سوگندنامه از برنامههای این مراسم بود
امام جمعه زارچ در این مراسم با تأکید بر اهمیت نماز، این فریضه الهی را بهترین و صمیمیترین راه ارتباط با خداوند دانست و گفت: نماز، گفتوگوی عاشقانه بنده با پروردگار است که آرامش دل و روشنی مسیر زندگی را به همراه دارد.
حجت الاسلام طباطبایی با تبریک رسیدن دانشآموزان به سن تکلیف افزود: آغاز مسئولیتپذیری دینی با نماز معنا پیدا میکند و انس با نماز از کودکی، زمینهساز سعادت فردی و اجتماعی در آینده خواهد بود.
در پایان دانش آموزان با اقامه نماز جماعت، با آغاز فصل جدیدی از زندگی عبادی خود، آمادگیشان را برای عمل به ارزشهای دینی و اخلاقی اعلام کردند.