ورزشکاران نابینا و کمبینای فارس در پنجمین دوره بازیهای پاراآسیایی جوانان امارات، ۲۷ نشان طلا، نقره و برنز را از آن خود کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس هیات ورزشهای نابینایان و کمبینایان استان فارس با اشاره به حضور ۹ ورزشکار و چهار مربی از این استان در این رقابتها گفت: حاصل تلاش این کاروان، افتخاری کمسابقه و نشانهای روشن از رشد فنی و برنامهریزی اصولی در ورزش نابینایان فارس است.
طلایی میدان پرتابها؛ حسن جاویدی
حسن جاویدی یکی از درخشانترین چهرههای کاروان فارس بود که با اقتدار موفق شد سه مدال طلا در رشتههای پرتاب نیزه، پرتاب وزنه و پرتاب دیسک را از آن خود کند و بر سکوی نخست آسیا بایستد.
نازنینزهرا خسروی؛ ترکیب طلا و نقره
نازنینزهرا خسروی نیز با عملکردی تحسینبرانگیز، یک مدال طلا در پرتاب نیزه و ۲ مدال نقره در پرتاب دیسک و وزنه کسب کرد تا نقش پررنگ بانوان فارس در این موفقیت بزرگ بهخوبی نمایان شود.
پرهام دهقانی؛ سرعت و پرش در اوج
پرهام دهقانی در رقابتهای دوومیدانی خوش درخشید و با کسب مدال طلا در پرش طول، مدال طلا در دوی ۲۰۰ متر و مدال نقره در دوی ۱۰۰ متر یکی از مهرههای کلیدی کاروان فارس لقب گرفت.
نرگس کریمی؛ مدالآوری در استقامت
نرگس کریمی نیز با تلاش مثالزدنی، مدال نقره دوی ۸۰۰ متر و مدال برنز دوی ۲۰۰ متر را به نام خود ثبت کرد.
دوندگان همراه؛ قهرمانان پشت صحنه
در این رقابتها ابوالفضل صفایی و سها سالاری بهعنوان دوندگان همراه، نقش مهمی در موفقیت دوندگان نابینای فارس ایفا کردند.
گلبال بانوان؛ قهرمانی با امضای فارس
تیم گلبال بانوان ایران موفق شد عنوان قهرمانی آسیا را کسب کند که پریا دهقانی ورزشکار شایسته استان فارس، عضو این تیم پرافتخار بود.
ویدا جبارزاده؛ ۲ طلا با هر ۲ دست
ویدا جبارزاده نیز با نمایشی مقتدرانه، موفق شد ۲ مدال طلا در رقابتهای مچ اندازی با دست چپ و دست راست را از آن خود کند.
درخشش شناگران فارس در آبهای آسیایی
در رشته شنا، سپهر هوشمندی با کسب یک طلا، ۲ نقره و یک برنز عملکردی چشمگیر داشت. محمدعلی کاظمی نیز با پنج مدال نقره یکی از مدالآورترین شناگران این دوره بود و علی هنرور با کسب چهار مدال برنز سهم قابل توجهی در افتخارآفرینی شناگران فارس ایفا کرد.
کادر فنی؛ ستونهای موفقیت
در این رقابتها احمد رستاد بهعنوان مربی شنا و هاشم حاصلی در رشته دوومیدانی، هدایت ورزشکاران فارس را بر عهده داشتند و نقش مهمی در این موفقیت تاریخی ایفا کردند.
ورزشکاران ایران در پنجمین دوره بازیهای پاراآسیایی جوانان با کسب ۲۶۲ مدال رنگارنگ عنوان نایبقهرمانی این رقابتها را از آن خود کردند.
کاروان کشورمان با نام «فرزندان ایران، سفیران پیروزی» و شعار «ایمان، ایستادگی، اقتدار» در رقابت با نمایندگان ۳۴ کشور آسیایی موفق شد ۷۶ طلا، ۹۶ نقره و ۸۸ برنز به دست آورد و رکوردی تازه در تاریخ حضور ایران در این بازیها ثبت کند.
کاروان ایران در دوره پیشین این رقابتها (بحرین ۲۰۲۱) با ۱۴۵ ورزشکار موفق به کسب ۱۴۴ مدال شده بود، اما در بازیهای پاراآسیایی جوانان ۲۰۲۵ امارات، با جهشی قابل توجه، مجموع مدالهای کشورمان به ۲۶۲ مدال افزایش یافت؛ آماری که بالاترین رکورد ایران در ادوار مختلف این بازیها محسوب میشود