نمایندگیهای فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، جشن باستانی شب یلدا را با حضور سفرا، رایزنان فرهنگی، ایرانیان مقیم و دوستداران فرهنگ و هنر ایرانی برگزار می کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، یلدا تنها یک شب نیست، بلکه نمادی از نبض فرهنگی ایرانیان است که در هر گوشه از جهان به عشق ایران میتپد.
همزمان با فرارسیدن جشن شب یلدا در ایران اسلامی و با هدف تقویت همزیستی مسالمتآمیز و تأکید بر خانوادهمحور بودن فرهنگ اصیل ایرانی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی اقدام به برگزاری آیینهای شب یلدا در نقاط مختلف جهان میکند.
این برنامهها با مشارکت اداره کل فرهنگی و اجتماعی ایرانیان خارج از کشور و اداره کل فرهنگی و تنظیمگری صادرات فرهنگی و با حضور گروههای هنری اعزامی، همزمان در کشورهای مختلف و با استقبال پرشور ایرانیان مقیم خارج از کشور برگزار خواهد شد.