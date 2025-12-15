بیش از ۸۰ نفر از بانوان بسیجی شهرستان بافق به مناسبت گرامیداشت هفته زن، در برنامه پیاده‌روی شرکت کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد ، این مراسم با حضور بیش از ۸۰ نفر از بانوان بسیجی برگزار شد و شرکت‌کنندگان مسیر میدان فاطمیه تا پارک بانوان بافق را به‌صورت پیاده‌روی طی کردند.

در پایان این برنامه، به قید قرعه به پنج نفر از شرکت‌کنندگان جوایزی اهدا شد.

این مراسم به همت حوزه فاطمه‌الزهرا (س) و شهدای خواهر و با همکاری معاونت تربیت بدنی ناحیه مقاومت بسیج بافق برگزار شد.