معلم کهگیلویه و بویراحمدی نمونه کشوری جشنواره اصلاح روش تدریس
اعظم نیازی، معلم کهگیلویه و بویراحمدی برگزیده رتبه اول کشوری جشنواره اصلاح روشهای آموزش و تحول در محیط یادگیری در تدریس ریاضی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد اعظم نیازی، معلمی با ۲۱ سال سابقه تدریس و برگزیده رتبه اول کشوری جشنواره اصلاح روشهای آموزش و تحول در محیط یادگیری در تدریس ریاضی گفت: علاقه عمیق به شغل معلمی باعث شده همواره با جدیت و پشتکار بیشتری در مسیر آموزش گام بردارم. وی افزود: تلاش کردهام تدریسهایم همواره همراه با بازی، نمایش، قصه و دستورزی باشد تا دانشآموزان با علاقه و انگیزه بیشتری مفاهیم درسی را یاد بگیرند و یادگیری برای آنها لذتبخش و ماندگار شود. این معلم خلاق با بیان اینکه، همین رویکرد سبب شد تواناییهای خود را در جشنواره تدریس محک بزند، تصریح کرد: خوشبختانه به لطف خداوند موفق به کسب رتبه نخست کشوری شدم و این موفقیت، مسئولیت و حساسیت من را نسبت به آموزش دانشآموزان دوچندان کرده است. نقش فناوری در یادگیری مفهومی ریاضی نیازی با اشاره به بهرهگیری از فناوریهای آموزشی گفت: تولید کلیپهای آموزشی و محتوای درسی، یادگیری مفهومیتری برای دانشآموزان ایجاد کرده و نقش مؤثری در درک بهتر مفاهیم، بهویژه در درس ریاضی داشته است. وی با بیان اینکه فناوری با فراهمکردن ابزارهای تعاملی و شبیهسازیهای آموزشی، به دانشآموزان کمک میکند مفاهیم انتزاعی ریاضی را بهصورت عمیقتر و ملموستر درک کنند بیان کرد: استفاده هدفمند از نرمافزارها و محیطهای یادگیری دیجیتال، فرصت کشف، آزمون و خطا و تقویت تفکر مفهومی در یادگیری ریاضی را افزایش میدهد. کلاس مجازی؛ چالشی جدی در فرآیند آموزش نیازی، کلاسهای مجازی را یکی از چالشهای مهم آموزشی دانست و افزود: هرچند معلمان تمام تلاش خود را میکنند، اما یادگیری هرگز به کیفیت کلاس حضوری نمیرسد و متأسفانه فرهنگسازی لازم برای آموزش مجازی بهطور کامل شکل نگرفته است. وی افزود: کلاسهای مجازی با وجود فرصتهای آموزشی گسترده، به دلیل کاهش تعامل چهرهبهچهره و محدودیتهای فنی، به یکی از چالشهای جدی در فرایند آموزش تبدیل شدهاست. این شرایط میتواند بر کیفیت یادگیری، انگیزه دانشآموزان و اثربخشی تدریس معلمان تأثیر بگذارد. تعامل معلم و دانشآموز، کلید موفقیت آموزشی این معلم برگزیده کشوری، با قدردانی از تلاش همکاران فرهنگی خود گفت: نخستین گام برای جذب دانشآموز و علاقهمند کردن او به درس، ایجاد تعامل مؤثر بین معلم و دانشآموز است. استفاده از فناوریهای نوین، کانالهای آموزشی، وسایل کمکآموزشی، مطالعه مستمر و شرکت در دورههای توانمندسازی، بهویژه با توجه به تغییر کتابهای درسی، نقش مهمی در موفقیت آموزشی دارد. روایتی ماندگار از دوران کرونا نیازی در ادامه، خاطرهای از دوران اوج شیوع کرونا را اینگونه روایت کرد: با وجود شرایط سخت، کلاسها را با رعایت کامل پروتکلهای بهداشتی برگزار میکردیم و حتی اولیا تمایل داشتند آموزش حضوری ادامه داشته باشد. وی افزود: روزی یکی از دانشآموزان با وجود بیماری و تب شدید به مدرسه آمد. زمانی که از او خواستم برای حفظ سلامت دیگران به دفتر برود، در حین تدریس متوجه شدم همان دانشآموز زیر باران شدید پشت پنجره کلاس ایستاده و به درس گوش میدهد. اولیائش بعدها گفتند هرچه اصرار کردند، قبول نکرده و گفته بود «باید بروم، چون خانم نیازی درس دارد». این صحنه برای من بسیار تأثیرگذار و ماندگار بود.