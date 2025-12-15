مصر درباره سد رنسانس اتیوپی و بر اینکه «مسئله امنیت آب، مسئله‌ای حیاتی است و نمی‌توان در مورد آن مصالحه یا غفلت کرد» اعلام کرد: موضع قاهره روشن است که «مسیر مذاکره پایان یافته و به بن‌بست رسیده است».

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از قاهره، بدر عبدالعاطی، وزیر امور خارجه مصر، در مورد نگرانی‌های مردم کشورش از فروپاشی سد بزرگ رنسانس اتیوپی و ناتوانی اتیوپی در مدیریت آن اظهار نظر کرد و به احتمال توسل به اقدام نظامی برای دفاع از «منافع وجودی» کشورش اشاره کرد.

عبدالعاطی روز یکشنبه در اظهاراتی تلویزیونی از شبکه MBC مصر گفت: مصر به روشنی موضع خود را مبنی بر اینکه «مسئله امنیت آب، مسئله‌ای حیاتی است و نمی‌توان در مورد آن مصالحه یا غفلت کرد» اعلام کرده است و افزود که موضع قاهره روشن است که «مسیر مذاکره پایان یافته و به بن‌بست رسیده است».

وی تأکید کرد که مصر حق کامل دارد که مطابق با قوانین بین‌المللی، از تمام ابزار‌های موجود برای دفاع از خود و منافع آبی‌اش در صورت بروز هرگونه آسیبی استفاده کند.

مصر هرگونه اقدامی در مورد رود نیل را «تهدیدی برای موجودیت» خود می‌داند، چرا که این رود «منبع حیات» این کشور به شمار می‌رود. قاهره اخیراً پس از آنکه مذاکرات با اتیوپی پس از نزدیک به ۱۵ سال «گفت‌و‌گو‌های بی نتیجه» به بن‌بست رسید، لحن خود را تشدید کرده و تأکید کرده است که «در برابر رویکرد غیرمسئولانه اتیوپی، «دست روی دست نخواهد گذاشت».

در حالی که مصر با توجه به اینکه نیل یک رودخانه مشترک بین المللی است، خواستار توافق برای بهره برداری از سد بزرگ رنسانس اتیوپی و تأمین نیاز‌های سه کشور حوزه نیل یعنی اتیوپی، سودان و مصر است، اتیوپی می‌گوید که این سد تحت حاکمیت کامل آن است و در خاک آن واقع شده است.