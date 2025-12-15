پخش زنده
استاندار قزوین اعلام کرد: استان به حدود هزار محله تقسیم شده و حل مسائل اجتماعی، گرههای عمرانی و ناهنجاریهای اجتماعی به مردم سپرده شده است تا با مشارکت آنان این مشکلات برطرف شود.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، نوذری در مراسم گرامیداشت میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) در ادامه با اشاره به جایگاه والای مادران در خانوادهها گفت: حضرت زهرا (س) با وجود عمر کوتاه، فرزندانی تاریخساز تربیت کرد و ریشه امامت و ولایت از دل این مادر دوانیده شد.
استاندار همچنین ظرفیتهای بالای گردشگری قزوین را یادآور شد و افزود: با وجود این توانمندیها، استان همچنان ناشناخته مانده است. در همین زمینه، نوذری از راهاندازی قطار تهران–قزوین برای توسعه گردشگری خبر داد.
وی بانوان استان را شاخص دانست و گفت: بانوان قزوین در ورزش موجب سربلندی ایران اسلامی شدهاند و در بخش صنعت نیز برخی از صنایع دانشبنیان توسط بانوان مدیریت میشود.
استاندار تأکید کرد: در استان نگاه جنسیتی وجود ندارد و ملاک انتخاب مدیران، شایستگی و توانمندی است.
تأکید بر نقش زنان در شکوفایی کشور
بیدخام، مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری هم عدالت، شایستهسالاری و بهرهگیری از ظرفیت زنان توانمند را از عوامل اصلی شکوفایی کشور دانست و افزود: این رویکرد میتواند زمینهساز حضور پررنگتر زنان در عرصههای مختلف باشد.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری قزوین همچنین از بکارگیری ۸۲ مدیر زن در دستگاههای اجرایی استان خبر داد و گفت: این اقدام فرصت مناسبی برای نقشآفرینی زنان در حوزههای مدیریتی و اجرایی فراهم کرده است.