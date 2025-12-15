پخش زنده
امروز: -
سرپرست اداره دامپزشکی ایذه از شناسایی ۴ رأس گاو مبتلا به بیماری بروسلوز (تب مالت) و حذف آنها از چرخه تولید در راستای پیشگیری از انتقال این بیماری مشترک بین انسان و حیوان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، داریوش شاهپری بنشتی گفت: طرح خونگیری دامهای سنگین با هدف پایش و کنترل بیماری بروسلوز در جمعیت دامی ایذه بهصورت مستمر در حال اجراست.
وی افزود: بر اساس نتایج آزمایشهای تکمیلی انجامشده، چهار رأس گاو مبتلا به بیماری بروسلوز شناسایی شد که مطابق سیاستها و دستورالعملهای مبارزهای سازمان دامپزشکی کشور و بهمنظور قطع چرخه انتقال بیماری، این دامها به کشتارگاه اعزام و بهطور کامل از چرخه تولید حذف شدند.
شاهپری با تأکید بر اهمیت کنترل بیماری بروسلوز تصریح کرد: این بیماری از جمله بیماریهای مشترک بین انسان و حیوان است که در دامها میتواند موجب سقط جنین، ناباروری و تب شود و در انسان نیز با علائمی نظیر تبهای طولانیمدت، درد مفاصل، خستگی مفرط، گلودرد و در برخی موارد ناباروری بروز میکند.
سرپرست اداره دامپزشکی ایذه با اشاره به نقش پیشگیرانه دامداران اظهار داشت: واکسیناسیون بهموقع دامها، رعایت اصول بهداشتی و همکاری دامداران با اکیپهای دامپزشکی، از مهمترین عوامل پیشگیری و کنترل این بیماری به شمار میرود.وی در پایان از شهروندان خواست بهمنظور پیشگیری از ابتلا به بیماری تب مالت، از مصرف لبنیات غیرپاستوریزه و فرآوردههای لبنی مشکوک خودداری کرده و گوشت مصرفی خود را صرفاً از مراکز معتبر و تحت نظارت دامپزشکی تهیه کنند.
وی تاکید کرد: همچنین شهروندان میتوانند انتقادات، پیشنهادات و گزارشهای خود را از طریق تماس با سامانه ۱۵۱۲ به دامپزشکی اطلاع دهند.