به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، حجت الاسلام والمسلمین سید احمد خاتمی عضو فقهای شورای نگهبان، عضو مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه موقت تهران، آیت الله سید محمد مهدی میرباقری نماینده مردم استان سمنان در مجلس خبرگان رهبری، حجت الاسلام والمسلمین محمدحسن اختری رئیس شورای عالی مجمع جهانی اهل‌بیت (ع) ، حجت الاسلام والمسلمین مرتضی مطیعی نماینده ولی فقیه در استان سمنان ، محمدجواد کولیوند استاندار سمنان و سردار سید محمدتقی شاهچراغی دستیار رئیس مجلس شورای اسلامی در هماهنگی امور حفاظت و حراست قوه مقننه و فرزند مرحوم آیت الله سید محمد شاهچراغی ، ابعاد مختلف شخصیت علمی ، اجتماعی ، مردم داری ، سیاسی و دینی آیت الله سید محمد شاهچراغی را تشریح کردند.

این عالم فرزانه بیست و دوم آذر ماه دار فانی را وداع گفت. مراسم تشییع پیکر آن مرحوم از دقایقی پیش از معراج شهدای سمنان تا بارگاه مطهر امامزاده یحیی انجام شد. پیکر این عالم جلیل القدر طبق وصیت وی در زادگاهش روستای حسن آباد دامغان به خاک سپرده می شود . این مراسم سه شنبه بیست و پنجم آذر ماه برگزار خواهد شد.