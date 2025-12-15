به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس جمعیت هلال‌احمر کوه‌چنار گفت: به مناسبت هفته جهانی داوطلبان، کاروان سلامت هلال‌احمر با حضور پزشکان، ماما و کارشناسان حوزه سلامت در روستای پیرسبز این شهرستان حاضر شدند.

سجاد امیرزاده افزود: در این برنامه خدمات پزشکی رایگان در رشته‌های مختلف از جمله پزشکی عمومی، دندان‌پزشکی، زنان، تغذیه و روانپزشکی به همراه توزیع دارو به بیماران ارائه شد.

او ادامه داد: در ادامه این خدمات، ۳۰ نفر از اهالی روستای پیرسبز از خدمات تخصصی دندان‌پزشکی رایگان با استفاده از یونیت سیار دندان‌پزشکی معاونت داوطلبان جمعیت هلال‌احمر بهره‌مند شدند.

امیرزاده بیان کرد: این اقدام داوطلبانه با همکاری شبکه بهداشت شهرستان انجام شد و ۹۰ نفر از مراجعه‌کنندگان از خدمات درمانی و بهداشتی بهره‌مند شدند.