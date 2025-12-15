به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل ، وزارت کشور افغانستان در خبرنامه ای اعلام کرد : نیروهای مبارزه با مواد مخدر استان فراه در عملیاتی ، دو کارگاه تولید مواد مخدر را در شهرستان « بکوا » از توابع استان فراه کشف کردند و به آتش کشیدند.

از این دو کارگاه تولید مواد مخدر، مقادیری مواد افیونی و مواد پیش سازمواد مخدر را نیز به دست آوردند و دو نفر در این زمینه بازداشت شده اند .

هرچند سازمان ملل متحد در تازه ترین گزارش خود از کاهش بیست درصدی کشت خشخاش و کاهش سی و دو درصدی تولید مواد مخدر در سال جاری میلادی خبر داد اما در این گزارش گفته است میزان تولید مواد مخدر صنعتی بویژه « متا مفتامین » ( شیشه ) در حال افزایش است .

در سال جاری میلادی نزدیک به سیصد تن مواد مخدر در افغانستان تولید شد .

کشورهای همسایه افغانستان بویژه جمهوری اسلامی ایران از تولید مواد مخدر صنعتی در این کشور نگران است .