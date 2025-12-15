اعلام آمادهباش کامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد در پی هشدار نارنجی هواشناسی
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد از آمادهباش کامل تمامی اکیپهای عملیاتی و پشتیبانی این شرکت در پی صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی خبر داد.
جلال علمدارگفت: با توجه به پیشبینی بارندگیها از روز چهارشنبه تا اواخر روز جمعه، تمهیدات لازم برای مقابله با حوادث احتمالی در سطح استان اتخاذ شده است.
وی با اشاره به ارزیابی مستمر شرایط جوی و پیامدهای احتمالی آن افزود: بر اساس اعلام سازمان هواشناسی و وزارت نیرو، احتمال وقوع سیلاب، آبگرفتگی معابر و افزایش فشار بر شبکههای آب و فاضلاب در برخی مناطق وجود دارد و بر همین اساس، تیمهای عملیاتی شرکت برای پیشگیری و واکنش سریع به حوادثی نظیر شکستگی خطوط انتقال و توزیع آب، قطعیهای احتمالی و پسزدگی شبکه فاضلاب در آمادهباش کامل قرار دارند.
او با تأکید بر اقدامات پیشگیرانه انجامشده اظهار داشت: به منظور تضمین پایداری تأمین آب شرب، آبگیری تمامی مخازن انجام شده و تجهیزات، ماشینآلات، پمپها و دیزلژنراتورها نیز در وضعیت آمادهبهکار کامل قرار دارند.
مدیرعامل شرکت آبفای استان یزد با اشاره به برگزاری جلسه مدیریت بحران و شرایط اضطراری این شرکت، از آمادگی کامل برای بهرهبرداری ایمن از تصفیهخانه فاضلاب یزد در صورت افزایش دبی ورودی ناشی از ورود روانآبها خبر داد و گفت: شبکه فاضلاب شهری فقط برای جمعآوری فاضلاب طراحی شده و شبکه مشترک فاضلاب و روانآب نیست.
علمدار افزود: ورود روانآبها به شبکه فاضلاب یا اتصال ناودان منازل به این شبکه، مهمترین عامل بروز پسزدگی محسوب میشود و از شهروندان درخواست کرد با اصلاح این اتصالات، در صورت مشاهده هرگونه حادثه از جمله باز بودن دریچههای منهول یا مشکلات مرتبط با آب و فاضلاب، مراتب را از طریق سامانه ۱۲۲ به شرکت اطلاع دهند.
وی در پایان با تأکید بر رسالت شبانهروزی شرکت آب و فاضلاب استان یزد بیان کرد: این شرکت با تمام توان در مسیر تداوم تأمین و توزیع پایدار آب شرب و بهداشتی در تمامی نقاط استان خدمترسانی میکند.