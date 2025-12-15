سرپرست معاونت پژوهشی وزارت علوم گفت: تا این بازه زمانی سال ۱۴۰۴ تعداد قراردادهای ارتباط با صنعت دانشگاه‌ها نسبت به سال گذشته ۱۴ درصد رشد نشان می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سید مهدی ابطحی امروز در نشست مدیران ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه‌ها که در محل نمایشگاه بین‌المللی تهران در حال برگزاری است با اشاره به رشد ۱۴ درصدی تعداد قرارداد‌های ارتباط با صنعت دانشگاه‌ها گفت: از لحاظ اعتباری نیز شاهد رشد ۶۳ میلیارد تومانی هستیم و از نظر جذب اعتبارات هم با ۷۵ درصد رشد روبه رو هستیم.

سرپرست معاونت پژوهشی وزارت علوم گفت: مطابق آمار، حدود ۲۰ درصد از اعضای هیئت علمی درگیر بحث قرارداد‌های ارتباط با صنعت دانشگاه‌ها هستند و افزایش این درصد یک ضرورت است.

وی تاکید کرد: ساختار‌ها و سازو کار‌های موجود در دانشگاه‌ها برای ارتباط با صنعت پویا نیستند و باید مورد بازنگری قرار گیرد

سرپرست معاونت پژوهشی وزارت علوم گفت: بهترین روش برای ارتباط صنعت با دانشگاه، ایجاد خطوط اعتباری حمایت از پژوهش توسط صنعت است.

وی ثبات قوانین مالیات و بیمه را از مواردی دانست که به رشد ارتباط دانشگاه و صنعت کمک می‌کند.

دکتر ابطحی حمایت از هسته‌های نوآور و فناور داخل دانشگاه را از دیگر مواردی دانست که به رشد شرکت‌های نوپا در پارک‌های علم و فناوری و تجاری سازی دانش کمک می‌کند و بخش صنعت از این مسیر هم می‌تواند به وزارت علوم کمک کند.