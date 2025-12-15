پخش زنده
در نشست تشکلهای کارگری و کارفرمایی همدان بر رفع مسائل معیشتی کارگران و اصلاح عملکرد بانکها تأکید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، نشست تشکلهای کارگری و کارفرمایی استان همدان با حضور حمیدرضا حاجیبابایی، نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی، برگزار شد و مهمترین مطالبات حوزه کار، تولید، مسکن و نظام بانکی مورد بررسی قرار گرفت.
در این نشست، نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی با تأکید بر ضرورت توجه جدی به معیشت و حقوق کارگران، خواستار حمایت مؤثر از کارفرمایان، بهبود وضعیت معیشتی و درمانی بازنشستگان، بیمه مهندسان حوزه مسکن، اختصاص زمین برای احداث مسکن کارگری و حذف عوارض گمرکی ماشینآلات راهسازی شدند.
همچنین مدیریت صحیح استفاده از هوش مصنوعی در کنار نیروی انسانی، حمایت از تولید، تسهیل دسترسی به تسهیلات بانکی، و توجه ویژه به درمان بازنشستگان از دیگر مطالبات مطرحشده در این نشست بود.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی در این نشست با اشاره به عملکرد نظام بانکی در استان همدان، افزود: مردم استان همدان بیش از ۱۳۲ هزار میلیارد تومان منابع مالی در بانکها سپردهگذاری کردهاند و طبق قانون، بانکها موظفاند بخش عمده این منابع را در داخل استان هزینه کنند، اما متأسفانه بخش قابل توجهی از این منابع از استان خارج شده است.
حمیدرضا حاجیبابایی با انتقاد از عملکرد برخی بانکها تصریح کرد: در برخی بانکها از جمله بانک ملی و بانک ملت، هزاران نفر در صف دریافت تسهیلات ازدواج، مسکن و ودیعه مسکن قرار دارند.
او گفت: در جلسات برگزار شده با مدیران عامل این بانکها و بانک مرکزی، صورتجلسههایی به امضا رسیده است که بر اساس آن، پرداخت این تسهیلات باید در بازه زمانی مشخص انجام شود و سهم هزینهکرد منابع بانکی در استان به ۱۰۰ درصد برسد.
حاجی بابایی با بیان اینکه بانکها حق ندارند منابع مردم همدان را در سایر استانها هزینه کنند، افزود: هر میزان منابعی که از مردم استان جذب میشود، باید در مسیر تولید، اشتغال، مسکن و خدمات مورد نیاز مردم همدان هزینه شود و در این مسیر از حقوق مردم کوتاه نخواهیم آمد.
او همچنین با اشاره به ضرورت توسعه زیرساختهای شهری تصریح کرد: اجرای رینگ سوم و چهارم شهر همدان، نقش مهمی در توسعه اقتصادی، ایجاد ارزش افزوده، رونق تولید و خدمات شهری دارد و این پروژهها باید با جدیت و بدون وقفه دنبال شوند.
نماینده مردم همدان و فامنین با تأکید بر مشکل مسکن کارگران و کارمندان افزود: امروز کارگران و کارمند به تنهایی توان ساخت مسکن را ندارند و لازم است دولت، انبوهسازان و کارفرمایان در این حوزه وارد عمل شوند که یکی از راهکارها، اختصاص زمین و مشارکت در ساخت برای تأمین مسکن اقشار شاغل و کارگری است.
حاجیبابایی گفت: حمایت از تولید، کارگران و کارفرمایان، مستلزم تصمیمگیری شجاعانه، پیگیری مستمر و حضور میدانی مدیران است و مجلس در کنار مردم استان، این مطالبات را تا حصول نتیجه دنبال خواهد کرد.