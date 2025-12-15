هشدار هواشناسی سطح زرد در استان مرکزی؛ احتمال کولاک و یخبندان گسترده
سازمان هواشناسی استان مرکزی با صدور هشدار سطح زرد شماره ۳۷ اعلام کرد که نفوذ سامانه بارشی از جنوب غرب و سواحل خلیج فارس، استان را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
زمان فعالیت سامانه: چهارشنبه ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ تا جمعه ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
مناطق اثر: اراک، آشتیان، تفرش، خمین، دلیجان، محلات، خنداب، شازند، فراهان، کمیجان، زرندیه، ساوه و غرقآباد
اثرات مخاطره:
• اختلال و خطر در تردد جادهها، به ویژه مسیرهای کوهستانی و گردنهها
• احتمال انسداد جادههای روستایی و آسیب به سازههای سبک
• ایجاد رواناب، آبگرفتگی و خسارت احتمالی به بخش کشاورزی
توصیهها:
• خودداری از سفرهای غیرضروری و رعایت حداکثر احتیاط در صورت تردد
• همراه داشتن تجهیزات زمستانی از جمله زنجیر چرخ
• بازگشایی مسیرهای عبور آب و دهانه پلها
• پیشگیری از یخزدگی تاسیسات آبیاری، گلخانهها و سالنهای پرورش طیور
• آمادگی کامل دستگاههای اجرایی، به ویژه راهداری و شهرداریها