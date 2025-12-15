سازمان هواشناسی استان مرکزی با صدور هشدار سطح زرد شماره ۳۷ اعلام کرد که نفوذ سامانه بارشی از جنوب غرب و سواحل خلیج فارس، استان را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ بر اساس پیش‌بینی‌ها، بارش‌ها عمدتاً به صورت برف خواهد بود و با کاهش محسوس دما، یخبندان گسترده تا صبح یکشنبه انتظار می‌رود.

زمان فعالیت سامانه: چهارشنبه ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ تا جمعه ۱۴۰۴/۰۹/۲۸

مناطق اثر: اراک، آشتیان، تفرش، خمین، دلیجان، محلات، خنداب، شازند، فراهان، کمیجان، زرندیه، ساوه و غرق‌آباد

اثرات مخاطره:

• اختلال و خطر در تردد جاده‌ها، به ویژه مسیر‌های کوهستانی و گردنه‌ها

• احتمال انسداد جاده‌های روستایی و آسیب به سازه‌های سبک

• ایجاد رواناب، آبگرفتگی و خسارت احتمالی به بخش کشاورزی

توصیه‌ها:

• خودداری از سفر‌های غیرضروری و رعایت حداکثر احتیاط در صورت تردد

• همراه داشتن تجهیزات زمستانی از جمله زنجیر چرخ

• بازگشایی مسیر‌های عبور آب و دهانه پل‌ها

• پیشگیری از یخ‌زدگی تاسیسات آبیاری، گلخانه‌ها و سالن‌های پرورش طیور

• آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی، به ویژه راهداری و شهرداری‌ها