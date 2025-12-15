پخش زنده
گمرک ایران اعلام کرد: میانگین زمان ترخیص کالاها از تاریخ کوتاژ اداری تا صدور پروانه گمرکی در سالجاری ۷ روز بوده است.
به گزارش گروه تجارت خارجی خبرگزاری صدا و سیما، گمرک ایران اعلام کرد: میانگین زمان ترخیص کالاها از تاریخ کوتاژ اداری تا صدور پروانه گمرکی در گمرکات کشور در هفتماهه سالجاری ۷ روز بوده است و معطلی صاحبان کالا در زمان ثبت سفارش، تأمین و تخصیص ارز ارتباطی با گمرک ندارد.
گمرک صرفاً پاسخگوی مدت زمان ترخیص کالا از تاریخ اخذ کوتاژ اداری تا صدور پروانه گمرکی است که این مدت زمان در هفت ماهه ابتدایی سال جاری، طی ۱۸۰۵۴۵ فقره اظهارنامه با رویه واردات قطعی، به طور میانگین ۷ روز بوده است.
این میانگین زمان ترخیص در مدت زمان فوق به تفکیک سازمانهای همجوار مجوزدهنده به برخی کالاهای وارداتی منجمله ۴ سازمان اصلی شامل؛سازمان حفظ نباتات، سازمان دامپزشکی کل کشور، سازمان غذا و دارو و سازمان ملی استاندارد، به ترتیب ۴.۷ ، ۸.۴، ۱۰.۵ و ۱۴.۷ روز بوده است.
شایان ذکراست، سازمانهای مجوزدهنده حدود ۴۳۷۳۳ اظهار نامه را بررسی کرده اند که سهم ۲۴ درصدی از کل اظهارنامههای واردات قطعی طی ۷ ماهه سالجاری را به خود اختصاص داده است.
با این تفسیر میانگین زمان تایید مجوز در سازمانهای مذکور در ۷ ماهه امسال، حدود ۱۰ روز برآورد شده که تفاوت معناداری با ۲۴ روز اعلامشده دارد.