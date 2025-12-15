پخش زنده
پوستر رویداد فرهنگی–گردشگری روز فردوس و نمایشگاه مشترک گوهرسنگ شهرستان فردوس و سنگ مجموعه جهانی کاخ گلستان تهران، رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، آیین رونمایی از این پوستر با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و معاونان گردشگری و صنایعدستی استان، فرماندار شهرستان فردوس، رئیس اداره میراثفرهنگی شهرستان، مدیرعامل آبگرم معدنی هلال فردوس، مسئول دفتر نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و مسئول اجرایی، در محل دفتر معاون اقتصادی استانداری برگزار شد.
در این نشست، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی ضمن قدردانی از پیگیریهای فرماندار فردوس در حوزههای اقتصادی و معرفی ظرفیتهای شهرستان، کسب رتبه دوم استان در ارزیابی تحقق شعار سال طی ششماهه نخست سال جاری را تبریک گفت و افزود: خراسان جنوبی به مقصدی امن و مورد اعتماد برای سرمایهگذاری تبدیل شده که این امر حاصل همافزایی، همدلی و همکاری مؤثر میان بخشهای دولتی، خصوصی و بانکهای عامل است.
شریعتیفر با تأکید بر ضرورت معرفی ظرفیتهای استان افزود: برگزاری رویدادها در مرکز و قطب گردشگری کشور از اهمیت بالایی برخوردار است و میتواند خروجی مناسبی در زمینه جذب گردشگر و افزایش ماندگاری مسافران در استان به همراه داشته باشد.
وی با اشاره به ظرفیتهای استان در حوزه گوهرسنگها و تشکیل کارگروه ویژه به دستور استاندار، از اخبار مثبت و تحولات مطلوب در این حوزه بهویژه در شهرستان فردوس در آینده نزدیک خبر داد.
فرماندار شهرستان فردوس نیز با اشاره به ظرفیتهای متنوع این شهرستان، گردشگری را از اولویتهای اصلی توسعه فردوس دانست و از مدیرکل میراثفرهنگی استان، معاون گردشگری و مجموعه اداره میراثفرهنگی شهرستان برای برگزاری رویدادهای گردشگری و معرفی شهرستان در سطح استانی، ملی و بینالمللی قدردانی کرد.
استیری بر اهمیت صنعت گردشگری در توسعه اقتصادی شهرستان و ضرورت همافزایی میان دستگاههای مرتبط و ایجاد ظرفیتهای جدید برای ارتقای کیفیت خدمات گردشگری تأکید کرد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان جنوبی با اشاره به سفر مدیر مجموعه جهانی کاخ گلستان به استان و بازدید از ظرفیتهای شهرستان فردوس گفت: مقرر شد متناسب با توانمندی هر شهرستان، نمایشگاههایی در مجموعه جهانی کاخ گلستان بهعنوان یکی از مراکز مهم و پربازدید تهران برگزار و قابلیتها و توانمندیهای استان و شهرستانها معرفی شود.
برآبادی افزود: با توجه به ظرفیتهای شاخص شهرستان فردوس در حوزه صنایعدستی و گوهرسنگها، برگزاری نمایشگاهی مشترک در کاخ گلستان در دستور کار قرار گرفت.
وی با اشاره به وجود مجموعه شهابسنگهای مربوط به دوره ناصرالدینشاه در کاخ گلستان گفت: همزمانی نمایشگاه گوهرسنگها با نمایش مجموعه شهابسنگها، جذابیت ویژهای برای بازدیدکنندگان و علاقهمندان ایجاد خواهد کرد.
برآبادی گفت: رویداد فرهنگی – گردشگری «روز فردوس» و نمایشگاه گوهرسنگها در کاخ گلستان، نخستین رویدادهای خراسان جنوبی در تهران به شمار میرود و از همکاری و حمایت مجموعه آبگرم معدنی هلال فردوس برای برگزاری هرچه بهتر این رویداد قدردانی کرد.
این رویداد فرهنگی–گردشگری و نمایشگاه تخصصی گوهرسنگها از ۲۷ تا ۳۰ آذر در مجموعه جهانی کاخ گلستان تهران برگزار میشود و میزبان فعالان، علاقهمندان و شرکتکنندگان داخلی و خارجی در حوزههای گردشگری، صنایعدستی و خدمات وابسته خواهد بود.