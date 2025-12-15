به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ،مسابقات کاراته قهرمانی استان فارس در سبک شیتوریو کن‌شی‌کان در بخش بانوان و آقایان در دو روز در شهر شیراز برگزار شد.

این رقابت‌ها با حضور بیش از ۵۰۰ شرکت‌کننده از سراسر استان برگزار شد.

در پایان مسابقات، تیم نام‌آوران ایزدخواست در بخش بانوان به مربیگری استاد فاطمه یارعلی موفق شد عنوان نایب‌قهرمانی استان را کسب کند.

همچنین در بخش آقایان، دو ورزشکار از تیم نام‌آوران ایزدخواست در این رقابت‌ها حضور داشتند و موفق به کسب مدال شدند.