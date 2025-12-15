مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان اردبیل گفت: سرشماری زمستانه پستانداران در زیستگاه‌های شاخص استان اردبیل آغاز شده و امسال با حضور تیم‌های تخصصی و استفاده از پهپاد و تجهیزات نوین این پایش ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل وبه نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل؛ کیومرث سفیدی ضمن بازدید میدانی از روند اجرای عملیات آغاز سرشماری زمستانه پستانداران در استان اظهار کرد: این عملیات در زیستگاه‌های مهم از جمله منطقه حفاظت شده آق داغ خلخال، منطقه حفاظت شده دربند مشکول شهرستان کوثر و زیستگاه‌های شکار ممنوع منطقه از ۲۳ آذر ماه آغاز شده و تا ۲۵ آذر ماه ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره سرشماری پاییزه پستانداران شاخص منطقه (کل و بز) افزود: کل و بز، گرگ، خرس قهوه‌ای و سایر پستانداران بزرگ در این دوره ثبت و شمارش می‌شوند و نتایج آن مبنای تصمیم‌گیری‌های حفاظتی در سال آینده خواهد بود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل با بیان اینکه سرشماری امسال با مشارکت بیش از ۵۰ نفر انجام می‌شود، گفت: کارشناسان محیط زیست طبیعی، نیرو‌های یگان حفاظت محیط زیست استان اردبیل، یک تیم از سازمان حفاظت محیط زیست کشور، دو تیم معین از یگان حفاظت محیط زیست استان‌های آذربایجان شرقی و زنجان، محیط بانان بازنشسته، فعالان محیط زیست و جوامع محلی در این طرح حضور دارند که این مشارکت ظرفیت ارزشمندی برای پایش مستمر زیستگاه‌ها به شمار می‌رود.

سفیدی بیان کرد: در این عملیات ۱۰ تیم تخصصی و همچنین یک تیم از سازمان حفاظت محیط زیست کشور وارد مناطق مختلف شده و در کنار روش‌های میدانی، از تجهیزات پیشرفته شامل پهپاد، دوربین‌های p۱۰۰۰، دوربین دید در شب و دیگر ابزار‌های نوین رصد استفاده می‌شود که دقت سرشماری و پوشش مناطق صعب‌العبور را افزایش می‌دهد.

وی تصریح کرد: داده‌های مربوط به مشاهده پستانداران، پرندگان و خزندگان در سامانه جامع محیط زیست ثبت می‌شود تا امکان تحلیل‌های دقیق جمعیتی و برنامه‌ریزی در مدیریت زیستگاه‌ها فراهم شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل با قدردانی از مشارکت‌کنندگان اعلام کرد: سرشماری طبق برنامه ادامه دارد و اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل از همراهی جوامع محلی و تشکل‌های مردمی استقبال می‌کند چرا که حضور مردم ضامن موفقیت طرح‌های حفاظت از حیات‌وحش است.