به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ سرهنگ هادی نوروزی گفت:درپی وقوع یک فقره سرقت طلا و جواهر از منزل یکی از شهروندان در ابهر، موضوع دستگیری سارق یا سارقان به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت

فرمانده انتظامی شهرستان ابهر افزود: پس از اقدامات فنی و شگرد‌های پلیسی محل اختفای سارق منزل شناسایی و در یک عملیات منسجم و غافلگیرانه سارق دستگیر و در بازجویی و تحقیقات پلیسی نسبت به بزه انتسابی اعتراف و هویت مالخر اموال مسروقه را نیز اعلام نمود که موضوع دستگیری مالخر به صورت ویژه در دستور کار گرفت.

وی گفت: بعد از هماهنگی قضائی مالخر طلاجات در یکی از مناطق ابهر شناسایی و در یک عملیات ضربتی دستگیر و مقدار ۲۰۰ گرم طلا به ارزش بیش از ۲۷ میلیارد ریال کشف که در این خصوص پرونده تکمیل و به همراه متهمین به مرجع قضایی معرفی ارسال شد.

این مقام انتظامی در پایان از شهروندان از مردم خواست برای پیشگیری از وقوع سرقت در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را برای پیگیری از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.