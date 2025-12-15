به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، نماینده ولی‌فقیه در استان در همایش بزرگ «شکوه ایثار» که در حرم مطهر امامزاده جعفر علیه‌السلام گچساران برگزار شد، با اشاره به جایگاه رفیع مادر در آموزه‌های دینی گفت: خداوند متعال برای مقام مادر جایگاهی بسیار والا قرار داده و احترام به والدین را به‌صراحت دستور فرموده است و همواره انسان‌ها را به نیکی و احسان به پدر و مادر سفارش می‌کند.

آیت‌الله حسینی افزود: همه انسان‌ها تحت تربیت زن قرار می‌گیرند و این نقش مادر است که به زندگی معنا می‌بخشد؛ از همین رو، مادران و همسران شهدا در جایگاهی بسیار ارزشمند و والا قرار دارند و مایه افتخار جامعه اسلامی هستند.

وی با درود و سلام به مادران و همسران شهدا تأکید کرد: اگر شهدا نبودند، امروز چیزی به نام جمهوری اسلامی وجود نداشت؛ شهدا گوش به فرمان ولایت، با اندیشه‌های الهی و معنوی به میدان آمدند و برای صیانت از آرمان‌های انقلاب اسلامی جانفشانی کردند و امروز خانواده‌های شهدا مایه سربلندی ایران اسلامی هستند.

آیت‌الله حسینی با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت گفت: اگر طاغوت ادامه پیدا می‌کرد، امروز خبری از عزت، استقلال و افتخار نبود؛ شهدا جان دادند تا انقلاب بماند و امروز وظیفه ما تبیین فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه است.

استاندار کهگیلویه‌وبویراحمد نیز با اشاره به جایگاه والای بانوان در فرهنگ اسلامی گفت: مادران و همسران شهدا جلوه‌هایی از وجود مبارک حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علی‌ها هستند؛ بانویی که در اوج نجابت، پرچم ولایت‌مداری را برافراشت و الگویی جاودانه برای زنان مسلمان شد.