وزیر امور خارجه کشورمان که برای دیدار با رئیس جمهور، وزیر امور خارجه و دبیر شورای امنیت ملی بلاروس به مینسک سفر کرده است، با حضور در میدان پیروزی مینسک و نثار گل، به مدافعان و سربازان گمنام ادای احترام کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از مینسک، سیدعباس عراقچی که به دعوت رسمی همتای بلاروسی خود بامداد امروز وارد مینسک شد، تا دقایقی دیگر با الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهور بلاروس دیدار و گفتوگو میکند.
وزیرامورخارجه کشورمان که در صدر هیئت بلندپایه سیاسی به بلاروس سفر کرده است، همچنین با ماکسیم ریژنکوف وزیرامورخارجه این کشور دیدار و درباره راههای توسعه و تعمیق مناسبات ایران و بلاروس مذاکره میکند.
دیدار با دبیر شورای امنیت ملی بلاروس از دیگر برنامههای سیدعباس عراقچی در مینسک خواهد بود.