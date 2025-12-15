به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر کل هواشناسی استان گفت: با تقویت این سامانه عمده بارش‌ها از اواخر فردا تا اوایل هفته آینده بصورت برف خواهد بود.

معصومه نورزی افزود: با فعالیت سامانه بارشی از اواخر امروز بارش باران و برف، رعد و برق، وزش باد به نسبت شدید تا شدید، در ارتفاعات و نواحی کوهستانی کولاک برف، رخداد پدیده مه، کاهش دید و کاهش دما تا اوایل هفته آینده در استان پیش بینی می‌شود.

وی افزود: اختلال در تردد و لغزندگی جاده ها، آبگرفتگی معابر، جاری شدن رواناب، بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانه‌ها و سیلابی شدن مسیل‌ها، ریزش سنگ در جاده ها، صاعقه، مخاطرات ناشی از وزش باد و کاهش دید در جاده‌ها از پیامد‌های این سامانه است.