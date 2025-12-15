کارشناس هواشناسی مازندران اعلام کرد: از سه‌شنبه سامانه بارشی جدیدی وارد استان خواهد شد که بارش برف آن نسبت به سامانه قبلی شدیدتر خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ حمیدی کارشناس هواشناسی گفت: دیروز تنکابن با دمای ۱۵ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین و صبح امروز بلده با ۶ درجه زیر صفر سردترین نقطه استان بودند.

وی افزود: طی فعالیت سامانه بارشی روز یکشنبه، بارندگی‌های خوبی در سطح استان رخ داد که در غرب مازندران شدت بیشتری داشت و موجب آبگرفتگی معابر شد.

کارشناس هواشناسی گفت: بر اساس تحلیل نقشه‌ها و خروجی مدل‌های هواشناسی، امروز دوشنبه جو استان به‌طور موقت پایدار است اما از بعدازظهر سه‌شنبه سامانه بارشی دیگری از غرب وارد مازندران می‌شود و فعالیت آن تا صبح پنجشنبه ادامه خواهد داشت.

حمیدی افزود: پیامد این سامانه بارش باران همراه با کاهش محسوس دما و وزش باد در مناطق ساحلی تا میان‌بند و بارش برف در ارتفاعات خواهد بود. پیش‌بینی می‌شود شدت بارش برف این سامانه نسبت به سامانه قبلی بیشتر باشد.

کارشناس هواشناسی هشدار داد: با توجه به کاهش دید، لغزندگی جاده‌های کوهستانی و احتمال ریزش سنگ، رانندگان از ترددهای غیرضروری در محورهای کوهستانی خودداری کنند و در صورت ضرورت تجهیزات زمستانی همراه داشته باشند.

وی همچنین خاطرنشان کرد: باغداران نگران یخ‌زدگی مرکبات نباشند چرا که تا ۱۰ روز آینده سامانه‌ای که بتواند به محصولات آسیب بزند پیش‌بینی نمی‌شود.

حمیدی در پایان گفت: دریای خزر تا پایان هفته مواج خواهد بود و شرایط برای فعالیت‌های دریایی مناسب نیست.