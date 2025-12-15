پیش از دیدار تیم‌های فوتبال جنوآ و اینتر در ورزشگاه لوئیجی فراریس شهر جنوآ، درگیری‌های خشونت‌آمیزی میان هواداران دو تیم رخ داد که پلیس را وادار به مداخله فوری کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، برخی از هواداران جنوا با پرتاب اشیایی به سمت هواداران اینتر که در محل تعیین‌شده حضور داشتند، باعث واکنش هواداران تندرو یا اولترا‌های تیم میهمان شدند و آنها با عبور اجباری از دروازه‌ها وارد درگیری شدند، اتفاقی که به آتش‌سوزی سطل‌های زباله، یک ون و حتی مشاهده شعله‌های آتش در اطراف خودرو‌های ضدشورش پلیس منجر شد.

با این حال نیرو‌های امنیتی موفق شدند پیش از سوت آغاز مسابقه اوضاع را کنترل و آرامش را به خیابان‌های اطراف ورزشگاه بازگردانند.

در نهایت بازی طبق برنامه برگزار شد و اینتر با پیروزی ۲ بر ۱ مقابل جنوا، صدر جدول سری‌آ ایتالیا را از آن خود کرد.