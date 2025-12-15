به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون حفاظت بهره برداری شرکت آب منطقه‌ای اصفهان ومدیر سد زاینده رود، گنجایش ظرفیت سد زاینده رود را حدود یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون مترمکعب برشمرد و گفت: هم اکنون ذخیره این سد به ۱۱۶ میلیون مترمکعب و میزان آب ورودی به آن به ۶ ونیم مترمکعب بر ثانیه رسیده است.

احمدرضا صادقی افزود: سال گذشته دراین بازه زمانی حجم سد زاینده رود ۱۶۳ میلیون مترمکعب بوده است.

وی گفت: در مقایسه با میانگین بلند مدت که حجم این سد قوسی شکل ۵۷۰ میلیون مترمکعب بوده ۸۰ درصد کاهش و در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۲۹ درصد کاهش حجم سد کاهش یافته است.