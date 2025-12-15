پخش زنده
حجم سد زایندهرود با ۱۱۶ میلیون مترمکعب به پایینترین سطح تاریخی رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون حفاظت بهره برداری شرکت آب منطقهای اصفهان ومدیر سد زاینده رود، گنجایش ظرفیت سد زاینده رود را حدود یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون مترمکعب برشمرد و گفت: هم اکنون ذخیره این سد به ۱۱۶ میلیون مترمکعب و میزان آب ورودی به آن به ۶ ونیم مترمکعب بر ثانیه رسیده است.
احمدرضا صادقی افزود: سال گذشته دراین بازه زمانی حجم سد زاینده رود ۱۶۳ میلیون مترمکعب بوده است.
وی گفت: در مقایسه با میانگین بلند مدت که حجم این سد قوسی شکل ۵۷۰ میلیون مترمکعب بوده ۸۰ درصد کاهش و در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۲۹ درصد کاهش حجم سد کاهش یافته است.