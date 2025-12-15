سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری از تعمیر هواپیما‌های مسافربری روسیه و ونزوئلا به دست متخصصان ایرانی خبر داد.

به‌گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ ابوذر شیرودی با اشاره به توانمندی‌های فنی کشور در حوزه تعمیر و نگهداری هواپیما گفت: هواپیماهای مسافری روسیه و ونزوئلا در مراکز تعمیراتی کشور و با استفاده از ظرفیت متخصصان داخلی تعمیر می‌شود.

سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری همچنین درباره ساخت هواپیمای ایرانی افزود: این هواپیما به دست متخصصان داخلی ساخته شده است، اما هنوز موفق به دریافت مجوزهای لازم از سازمان هواپیمایی کشوری نشده است.

وی با اشاره به برنامه‌های این سازمان گفت: برنامه سازمان هواپیمایی کشوری، ساماندهی شرکت‌های هواپیمایی کشور است.



شیرودی با بیان اینکه از نظر تعداد هواپیما برای انجام پروازهای بین‌المللی مشکلی وجود ندارد، افزود: مشکل اصلی صنعت هوانوردی کشور در بخش پروازهای داخلی است که باید با برنامه‌ریزی و سازماندهی مناسب برطرف شود.



سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری تأکید کرد: تمرکز سازمان هواپیمایی کشوری بر ایجاد نظم، ارتقای بهره‌وری ناوگان و بهبود خدمات‌رسانی در پروازهای داخلی قرار دارد.