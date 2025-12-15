به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، سرهنگ حاتم ابراهیمی درخصوص جزئیات ضوابط قانونی پلاک‌های منطقه آزاد، با اعلام افزایش تبلیغات و ادعا‌های غیرواقعی در فضای مجازی درباره فروش و واگذاری خودرو با پلاک‌های منطقه آزاد، افزود: در حال حاضر تنها مجوز صادرشده، مربوط به خودرو‌های خدماتی شهرداری‌ها، خودرو‌های امدادی و برخی ماشین‌آلات سنگین حوزه راهسازی است که آن هم با مجوز مشخص استانداری انجام می‌شود و شامل خودرو‌های شخصی نمی‌شود.

رئیس پلیس راهور فرماندهی انتظامی آذربایجان‌غربی تصریح کرد: هیچ‌گونه مجوزی از سوی پلیس، دولت یا سایر مراجع ذی‌صلاح برای فروش، واگذاری یا تردد آزاد خودرو‌های پلاک منطقه آزاد در سطح شهر‌ها صادر نشده و مردم باید مراقب سوءاستفاده افراد سودجو باشند.

سرهنگ ابراهیمی با تأکید بر اینکه پلاک‌های منطقه آزاد «شخص‌محور» هستند، گفت: این پلاک‌ها به نام یک فرد مشخص صادر می‌شود و به هیچ عنوان قابل واگذاری، فروش یا استفاده توسط شخص دیگر نیست؛ حتی وکالت‌نامه هم در این زمینه فاقد اعتبار قانونی است.

رئیس پلیس راهور استان با اشاره به محدودیت‌های تردد این خودرو‌ها گفت: خودرو‌های پلاک منطقه آزاد حق خروج از محدوده منطقه آزاد را ندارند و در صورت صدور مجوز‌های موردی نیز، فقط مالک پلاک می‌تواند از خودرو استفاده کند.