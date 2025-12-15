پیکر «کامران فانی» نسخه شناس و کتابدار پیشکسوت در سازمان اسناد و کتابخانه ملی تشییع و تا خانه ابدی او در قطعه نامداران بهشت زهرا بدرقه شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در مراسم تشییع پیکر این مرجم برجسته در پردیس کتاخانه ملی محمدرضا شفیعی‌کدکنی ادیب و پژوهشگر، غلامرضا امیرخانی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی، آزاده نظربلند دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی، نیکنام حسینی‌پور مشاور وزیر و رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی در این وزارتخانه، سیدمجتبی حسینی دبیر فرهنگستان زبان و ادب فارسی، علی‌اشرف صادقی عضو پیوسته فرهنگستان و ادیبان و پژوهشگران حضور داشتند.

کامران فانی در سال ۱۳۲۳ در شهر قزوین متولد شد.

اواز سال ۱۳۵۹ عضو پیوسته فرهنگ و دب فارسی بود و عمر خود را وقف ترجمه و کتابداری کرد.

علاقه به رشته زبان و ادبیات فارسی، باعث شد تا وی دست از تحصیل در رشته پزشکی شسته و برای آموختن دروس ادبی وارد دانشگاه تهران شود.

فانی نقش بسیار مهمی در اشاعه کتابخوانی در ایران داشت.

او اقشار مختلفی از جامعه ایران را با کتابخوانی و درعین‌حال کتابداری آشنا کرد. همچنین، نقش بسیار مهمی نیز در آشنایی مردم ایران با تعدادی از نویسندگان مهم ادبیات غرب داشت.

وی آثار زیادی را از آنتوان چخوف، گونتر گراس و دیگر نویسندگان مطرح جهان ترجمه کرد.

ترجمه‌های وی، ازجمله ترجمه‌های تراز اول در تاریخ معاصر ایران به شمار می‌روند.

کامران فانی پس از یک دوره تحمل بیماری در ۸۱ سالگی در ۲۲ آذر ۱۴۰۴ از دنیا رفت.