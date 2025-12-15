پخش زنده
معاون سیاسی و اجتماعی استانداری اصفهان در سفر به نایین از سه طرح شاخص شهرستان بازدید و بر تکمیل شدن این طرحها تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ ایوب درویشی در این سفر که مدیران حوزه سیاسی اجتماعی و برخی از مدیران دستگاههای اجرایی استان حضور داشتند از طرح نیمه تمام بیمارستان ۹۶ تخت خوابی افضلیان بازدید کرد.
بیمارستان ۹۶ تختی افضلیان نایین با کمک خیران حدود ۸۰ درصد پیشرفت دارد و مشکلات اجرایی طرح هم در کمیتههای استان در حال بررسی است.
وی همچنین از دو طرح فرهنگی شامل کتابخانه عمومی و مجتمع فرهنگی شهرستان بازدید و بر تکمیل شدن این طرحها و تامین اعتبارآنها تاکید کرد.
معاون سیاسی و اجتماعی استانداری اصفهان در حاشیه این بازدیدها با اشاره به انتخابات شورای شهر و روستا گفت: با نخبگان و جوانان مستعد شهرستان گفتوگو و زمینه حضور نیروهای توانمند بررسی قرار شده است.
درویشی افزود: شهرستان نایین باتوجه به ظرفیتهای معدنی، صنعتی، تولیدی، گردشگری و مردمی که صاحب تاریخ و تمدن و مشاهیر ارزشمند هستند بسترهای مناسبی برای توسعه دارد.