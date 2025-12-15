همزمان با هفته فرهنگ و هنر مدارس ایران، در مراسمی از برگزیدگان «جشنواره فرهنگی هنری با عنوان فردا» در اردبیل تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل در جشنواره فرهنگی هنری فردا ۸۵ هزار دانش آموز استان در رشته‌های مختلف شرکت کرده بودند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل، در آیین اختتامیه و تجلیل از برگزیدگان جشنواره فرهنگی، هنری فردا در اردبیل، اظهار کرد: با هدف تحقق اسناد بالادستی به ویژه سند تحول آموزش و پرورش و فراگیری موضوعات فرهنگی و هنری مسابقاتی با عنوان «فردا» در مدارس برگزار شد تا در رشته‌های مختلف فرهنگی، هنری دانش‌آموزان بتوانند استعداد‌های خود را به نمایش بگذارند.

سید اردشیر رشیدی افزود: این مسابقات در رشته‌های متعدد از آفرینش‌های ادبی گرفته تا هنر نمایش، سرود، تجسمی و... برگزار و دانش‌آموزان استان در این رویداد حضور پیدا کردند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل تصریح کرد: در سطح آموزشگاهی ۸۰ هزار دانش‌آموز و در سطح منطقه‌ای ۱۸ هزار دانش‌آموز رقابت خود را انجام داده و ۶۱۹ نفر به مرحله استانی راه پیدا کردند.

رشیدی گفت: از این تعداد ۳۵۱ نفر دانش‌آموز در بیش از ۱۴۰ رشته به مرحله کشوری راه پیدا کردند تا رقابت خود را انجام داده و از بین آنها برترین‌ها معرفی شود.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: از استان اردبیل در مجموع ۱۳ نفر مقام برتر را در پرسش مهر، چهار نفر در رشته سرود، ۱۰ نفر در رشته تئاتر و سه نفر در سایر رشته‌ها موفق به کسب عناوین برتر شدند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل اضافه کرد: ما نیز از این دانش آموزان برگزیده در قالب مسابقات فرهنگی، هنری ایران فردا تجلیل خود را انجام می‌دهیم تا زمینه برای آغاز این رویداد در سال تحصیلی جاری نیز فراهم آید.

رشیدی بیان کرد: دانش‌آموزان امید آینده این کشور هستند و باید به هر شکل ممکن در ابعاد مختلف مورد حمایت قرار گرفته و زمینه یک حرکت تحولی و شایسته برای این دانش‎‌آموزان فراهم آید.