شهردار و پلیس راهور ساوه از نصب ۵۰ دستگاه دوربین نظارتی و سرعت‌گاه‌ها برای کنترل سرعت خودروها و کاهش تصادفات خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ سرهنگ عباس خانی، رئیس پلیس راهور، گفت:میانگین سرعت در ساوه ۱۰ تا ۱۵ کیلومتر بیش از نرم کشوری است، اما با نصب سرعت‌گاه‌ها و راه‌اندازی دوربین‌های ثبت تخلفات، طی ۸ ماهه سال جاری تصادفات منجر به فوت ۵۴ درصد کاهش یافته است.

وی افزود: ادامه نصب و راه‌اندازی تجهیزات و تایید پلیس برای ثبت تخلفات الزامی است و نارضایتی مردمی نیز باید مدیریت شود.