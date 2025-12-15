پخش زنده
فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به دعوت رسمی مدیرکل آژانس امنیت دریایی پاکستان در سیزدهمین رزمایش بینالمللی دریایی باراکودا حضور یافت.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، «سردار احمد علی گودرزی» فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به دعوت رسمی مدیرکل آژانس امنیت دریایی پاکستان (PMSA) به شهر بندری کراچی سفر کرده و در سیزدهمین رزمایش بینالمللی دریایی باراکودا حضور یافت؛ این رزمایش دو روزه که در آبهای شمالی اقیانوس هند برگزار شد با هدف تقویت امنیت دریایی، مقابله با تهدیدها و جرائم سازمان یافته در دریا و ارتقای هماهنگی عملیاتی میان کشورها برنامهریزی شده بود.
«سردار احمدعلی گودرزی» فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در این رزمایش به عنوان ناظر ویژه بر روند اجرای مانورها و تمرینهای دریایی نظارت داشت و از نزدیک توانمندیهای عملیاتی و تجهیزات دریایی نیروهای شرکت کننده را بررسی کرد.
محورهای اصلی رزمایش شامل مقابله با قاچاق کالا و سوخت، عملیات ضدتروریستی دریایی، هماهنگی برای تأمین امنیت خطوط کشتیرانی و دریانوردی ایمن بود. علاوه بر آن تبادل تجربیات و آموزشهای عملیاتی میان شرکت کنندگان یکی دیگر از بخشهای کلیدی این رویداد بود.
سردار گودرزی همچنین در سمینار تخصصی امنیت دریانوردی و نمایشگاه توانمندیهای دریایی حضور یافت و روندهای نوین در حوزه امنیت دریایی، زمینههای تقویت همکاری و هماهنگی مشترک ایران و پاکستان را بررسی کرد.
در حاشیه این رزمایش، سردار گودرزی با مدیرکل آژانس امنیت دریایی پاکستان دیدار رسمی داشت که طی آن بر گسترش همکاریهای عملیاتی، تبادل اطلاعات و آموزشهای مشترک نیروهای دریایی و دریابانی دو کشور همسایه تاکید شد.
در این نشست دو طرف راهکارهای مقابله با تهدیدهای مشترکی، چون قاچاق انسان و کالا، تروریسم دریایی و جرائم سازمان یافته در آبهای منطقهای را بررسی کرده و زمینههای تقویت هماهنگیهای عملیاتی و افزایش آمادگی رزمی میان دو کشور را مطرح کردند.
کارشناسان و تحلیلگران امنیت دریایی، حضور ایران در این رزمایش را نمونهای از نقش فعال تهران در ارتقای امنیت دریانوردی و تعامل سازنده با کشورهای منطقهای و فرامنطقهای ارزیابی کردند.
رزمایش باراکودا با حضور ناظران از چندین کشور و تیمهای عملیاتی از کشورهای امارات، چین، عربستان، انگلستان و کانادا برگزار شد.