به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، «سردار احمد علی گودرزی» فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به دعوت رسمی مدیرکل آژانس امنیت دریایی پاکستان (PMSA) به شهر بندری کراچی سفر کرده و در سیزدهمین رزمایش بین‌المللی دریایی باراکودا حضور یافت؛ این رزمایش دو روزه که در آب‌های شمالی اقیانوس هند برگزار شد با هدف تقویت امنیت دریایی، مقابله با تهدید‌ها و جرائم سازمان یافته در دریا و ارتقای هماهنگی عملیاتی میان کشور‌ها برنامه‌ریزی شده بود.

«سردار احمدعلی گودرزی» فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در این رزمایش به عنوان ناظر ویژه بر روند اجرای مانور‌ها و تمرین‌های دریایی نظارت داشت و از نزدیک توانمندی‌های عملیاتی و تجهیزات دریایی نیرو‌های شرکت‌ کننده را بررسی کرد.

محور‌های اصلی رزمایش شامل مقابله با قاچاق کالا و سوخت، عملیات ضدتروریستی دریایی، هماهنگی برای تأمین امنیت خطوط کشتیرانی و دریانوردی ایمن بود. علاوه بر آن تبادل تجربیات و آموزش‌های عملیاتی میان شرکت کنندگان یکی دیگر از بخش‌های کلیدی این رویداد بود.

سردار گودرزی همچنین در سمینار تخصصی امنیت دریانوردی و نمایشگاه توانمندی‌های دریایی حضور یافت و روند‌های نوین در حوزه امنیت دریایی، زمینه‌های تقویت همکاری و هماهنگی مشترک ایران و پاکستان را بررسی کرد.

در حاشیه این رزمایش، سردار گودرزی با مدیرکل آژانس امنیت دریایی پاکستان دیدار رسمی داشت که طی آن بر گسترش همکاری‌های عملیاتی، تبادل اطلاعات و آموزش‌های مشترک نیرو‌های دریایی و دریابانی دو کشور همسایه تاکید شد.

در این نشست دو طرف راهکار‌های مقابله با تهدید‌های مشترکی، چون قاچاق انسان و کالا، تروریسم دریایی و جرائم سازمان یافته در آب‌های منطقه‌ای را بررسی کرده و زمینه‌های تقویت هماهنگی‌های عملیاتی و افزایش آمادگی رزمی میان دو کشور را مطرح کردند.

کارشناسان و تحلیلگران امنیت دریایی، حضور ایران در این رزمایش را نمونه‌ای از نقش فعال تهران در ارتقای امنیت دریانوردی و تعامل سازنده با کشور‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای ارزیابی کردند.

رزمایش باراکودا با حضور ناظران از چندین کشور و تیم‌های عملیاتی از کشور‌های امارات، چین، عربستان، انگلستان و کانادا برگزار شد.