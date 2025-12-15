پخش زنده
امروز: -
خدمت، گاهی در غیرمنتظرهترین مکانها شکل میگیرد. آرامگاه دکتر حبیبالله مفید جمعهها میزبان حرکت جهادی دندانپزشکانی است که درمان را بیهیچ چشمداشتی به مردم هدیه میدهند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، آرامگاهها معمولاً با سکوت شناخته میشوند؛ فضاهایی برای مکث و یادآوری. اما در آرامگاه دکتر حبیبالله مفید، بخشی از این سکوت به خدمت و زندگی اختصاص یافته است. نه در کنار سنگها، بلکه در محیطی مشخص، آرام و مهیا برای درمان؛ جایی که درد شنیده میشود و امید، آرامآرام شکل میگیرد.
در این فضا، گروه جهادی شهید شاطری فعالیتی مستمر را دنبال میکند. گروهی متشکل از دندانپزشکان، دانشجویان و نیروهای داوطلب که با هدف ارتقای سلامت دهان و دندان، خدمات تخصصی را به صورت کاملاً رایگان به مردم ارائه میدهند. خدماتی مانند معاینه، ترمیم، عصبکشی، کشیدن دندان و آموزش بهداشت دهان و دندان که برای بسیاری از بیماران، سالها به دلیل مشکلات مالی دور از دسترس بوده است.
بیماران با معرفی نهادهای حمایتی از جمله کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی به این مرکز معرفی میشوند؛ افرادی که در سکوت با درد زندگی کردهاند و حالا فرصتی یافتهاند تا بدون نگرانی از هزینهها، درمان شوند.
در همین رابطه، محمدجواد صادقی، مسئول قرارگاه شهیدحاج حسن شاطری با اشاره به گستره فعالیتهای این مجموعه میگوید:«این گروه جهادی محدود به یک مکان یا یک شهر نیست. ما علاوه بر فعالیت مستمر در آرامگاه دکتر حبیبالله مفید، برای ارائه خدمات رایگان دندانپزشکی به استانهای مختلف کشور اعزام میشویم؛ به مناطقی که دسترسی به خدمات درمانی تخصصی در آنها سخت است.»
او ادامه میدهد:
«هدف ما این است که خودمان را به دل نیاز مردم برسانیم. محرومیت فقط یک واژه نیست؛ واقعیتی است که در نقاط مختلف کشور وجود دارد و ما وظیفه داریم در حد توان، برای کاهش آن قدم برداریم.»
به گفته صادقی، همکاری و همراهی پزشکان داوطلب نقش اساسی در تداوم این مسیر دارد؛ مسیری که امروز با حضور دهها نیروی متخصص، به یک حرکت ماندگار تبدیل شده است.
حامد مولا، جانشین گروه جهادی شهید حاج حسن شاطری می گوید:
«وقتی بیماری مینشیند روی صندلی درمان و میگوید به خاطر هزینهها نتوانسته دندانش را درمان کند، آدم میفهمد چرا باید این کار را ادامه دهد. اینجا فقط بحث دندانپزشکی نیست؛ بحث کرامت انسانهاست.»
او با اشاره به ترکیب نیروهای حاضر در این گروه میافزاید:
«امروز بیش از ۳۰ دندانپزشک با گروه جهادی شهید شاطری همکاری میکنند. بعضی از این پزشکان حتی از خارج از کشور به ایران بازگشتهاند تا در این مسیر خدمت حضور داشته باشند. این انتخاب، برای ما بسیار ارزشمند و الهامبخش است.»
مولا ادامه میدهد:
«ما تلاش کردهایم فضای درمان، آرام، محترمانه و استاندارد باشد. بیماران باید احساس امنیت و آرامش داشته باشند. برای ما مهم است که هیچکس احساس تحقیر یا ترحم نکند؛ اینجا همه با احترام درمان میشوند.»
در کنار دندانپزشکان، دانشجویان و نیروهای داوطلب جهادی با حوصله و دلسوزی مشغول خدمت هستند. نظم، همدلی و احترام، ویژگی بارز این فضاست؛ فضایی که درمان را از یک اقدام صرفاً پزشکی، به تجربهای انسانی تبدیل کرده است.
برای بسیاری از بیماران، حضور در این مرکز تنها به معنای درمان یک درد نیست؛ نشانهای از دیدهشدن و شنیدهشدن است. نشانهای که امید را در دل زنده نگه میدارد.
گروه جهادی شهید شاطری با استمرار این مسیر، نشان داده است که خدمت، وابسته به زمان و مکان نیست. هر جا نیت خیر باشد، زندگی هم جریان پیدا میکند؛ حتی در دل آرامگاهی که امروز، مأمن امید بسیاری از مردم شده است.