رییس کل دادگستری زنجان تاکید کرد: مدیران دستگاهها در حوزه کاهش آسیبهای اجتماعی به وظایف قانونی عمل کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ رییس کل دادگستری استان زنجان در سومین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان و اولین جلسه ستاد پیشگیری از جرایم انتخاباتی استان زنجان با تقدیر از زحمات اعضای جلسه در راستای همراهی، همکاری و اجرای مصوبات گفت: در حوزه آسیبهای اجتماعی در استان نگرانیهایی وجود دارد که همه مدیران دستگاههای اجرایی برای رفع این آسیبها تلاش کنند.
وی با اینکه زنجان به عنوان پایتخت شور و شعور و حسینی و دیار غواصان دریادل ملقب میباشد، افزود: بروز آسیبهای اجتماعی در ابعاد مختلف زیبنده این شهر نیست، و در حوزه آسیبهای اجتماعی بایستی اقدامات اثر بخش انجام شود.
حجت الاسلام فرجی برحق با بیان اینکه با ایجاد کمپ ماده ۱۶ در زنجان در حوزه کاهش آسیبهای اجتماعی اقدامات موثری انجام شده است، افزود:مدیران دستگاههای متولی در حوزه کاهش آسیبهای اجتماعی به وظایف قانونی خود عمل کنند.
وی با اشاره به اینکه نصب دوربین در سطح شهر و محورها برای ثبت تخلفات رانندگی و نظارتی اقدامی ارزشمند است، افزود: در همین راستا نصب کامل این دوربینها در همه مراکز از جمله در بازار و محورها امری لازم و ضروری است.
حجت الاسلام فرجی برحق با اشاره به اینکه استقرار پلیس در جادهها و محورهای مواصلاتی در کاهش تصادفات و تخلفات رانندگی اثر گذار است، گفت: استفاده از دوربین بین جادهای کمک کار پلیس خواهد بود.
وی همچنین با اشاره به تشکیل اولین جلسه شورای پیشگیری از تخلفات انتخاباتی در استان زنجان افزود: تشکیل کمیته رصد فضای مجازی دستور کار متولیان برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا قرار بگیرد.
حجت الاسلام فرجی برحق برضرورت برگزاری دورههای آموزشی برای کاندیداها و روسای ستادها برای رعایت قوانین و مقررات تاکید کرد.