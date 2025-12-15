سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری در نشست خبری نهمین نمایشگاه حمل‌ونقل، لجستسک و صنایع وابسته از ارائه بسته مشوق‌های حمل‌ونقل هوایی در هفته آینده خبر داد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری در نشست خبری که امروز دوشنبه ۲۴ آذر در نهمین نمایشگاه حمل‌ونقل، لجستیک و صنایع وابسته برگزار شد، مهم‌ترین رسالت سازمان هواپیمایی کشور را حفظ ایمنی و امنیت پروازها دانست و گفت: تلاش داریم این اصل بنیادین را در تمامی شرایط حفظ کنیم.

ابوذر شیرودی افزود: حمل‌ونقل هوایی در خط مقدم تحریم‌ها قرار دارد، اما با وجود فشارهای خارجی، صنعت هوایی کشور مسیر توسعه خود را ادامه داده است.

سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری با اشاره به توانمندی‌های داخلی در حوزه تعمیر و نگهداری هواپیما اظهار داشت: موفق شده‌ایم بخش مهمی از نیازهای تعمیراتی را در داخل کشور تأمین کنیم و حتی در خارج نیز این خدمات را ارائه داده‌ایم.

ابوذر شیرودی درباره توسعه ناوگان هوایی گفت: با بهره‌گیری از ظرفیت‌های دانش‌بنیان و مشارکت بخش خصوصی، هفته گذشته توانستیم ۲۰۰۰ صندلی جدید به ناوگان هوایی کشور اضافه کنیم.

سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری با بیان اینکه این اقدام در پرتو حمایت‌های وزیر راه و شهرسازی و دولت چهاردهم انجام شد، گفت: نخستین پرواز این هواپیماها دیروز با موفقیت انجام شد.

ابوذر شیرودی درباره تعداد هواپیماهای وارد شده به ناوگان هوایی کشور اظهار کرد: در مجموع هشت فروند هواپیما شامل پنج فروند از یک نوع و سه فروند از سه نوع دیگر وارد ناوگان شده است.

سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره نقش حاکمیتی سازمان هواپیمایی کشوری تأکید کرد: وظیفه اصلی سازمان تنظیم‌گری است و این تنظیم‌گری باید سخت‌تر و دقیق‌تر شود.

ابوذر شیرودی گفت: در دوران تحریم، نقش سازمان پررنگ‌تر خواهد بود و برنامه‌ریزی کرده‌ایم از ظرفیت صندوق توسعه حمل‌ونقل برای ارائه تسهیلات به بخش خصوصی و دولتی در جهت تأمین ناوگان استفاده کنیم.

سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری همچنین از ساماندهی شرکت‌های هواپیمایی خبر داد و گفت: هفته آینده مشوق‌های جدید در حوزه حمل‌ونقل هوایی ارائه خواهد شد.

ابوذر شیرودی تصریح کرد: با افزایش ظرفیت ناوگان، در پروازهای بین‌المللی مشکلی نخواهیم داشت و هواپیماهای دورپرواز و پهن‌پیکر وارد چرخه عملیاتی خواهند شد.

به گفته سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری، استفاده از ایرتاکسی، هواپیماهای کوتاه‌برد و مدل هاب‌انداسپوک در دستور کار سازمان قرار دارد.

ابوذر شیرودی یادآور شد: طبق قانون، راه‌اندازی ایرلاین با سه فروند هواپیما امکان‌پذیر است اما در صورت فراهم شدن شرایط، این تعداد می‌تواند به پنج فروند افزایش یابد. در همین راستا باید اقداماتی انجام دهیم تا سرمایه‌گذاران بتوانند با مشارکت یکدیگر وارد این عرصه شوند.

سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری خاطرنشان کرد: امروز حدود ۱۵۰ فروند هواپیما در ناوگان عملیاتی کشور فعال هستند که بخشی از آنها در چرخه تعمیرات قرار دارند.

ابوذر شیرودی از برنامه ریزی برای توسعه خطوط پروازی و افزایش پروازها در مسیرهای آسیایی از کشورهای واقع در شرق تا جنوب این قاره در راستای تفاهمات و توافقات بین المللی خبر داد.

سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری با بیان اینکه طبق قانون برنامه پنجم قیمت بلیت هواپیما باید به سمت آزادسازی حرکت کند، گفت: قیمت سوخت و ارز بر آن تاثیر دارد و حدود ۹۰ درصد هزینه های یک ایرلاین ارزی است. اما باید حد تعادلی برای تعیین نرخ بلیت در نظر گرفته شود.