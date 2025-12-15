نخستین اردوی انتخابی تیم هیمالیانوردی هیئت کوهنوردی و صعود‌های ورزشی خراسان رضوی در سال ۱۴۰۴، در شرایط سخت جوی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسئول کمیته هیمالیانوردی هیئت کوهنوردی و صعود‌های ورزشی خراسان رضوی گفت: این اردو روز ۲۱ آذرماه با حضور ۴۱ نفر از بانوان و آقایان در منطقه بینالود و قله شیرباد به‌صورت یک‌روزه برگزار شد.

جواد اکبری افزود: هدف اصلی این اردو، استعدادیابی و انتخاب اعضای تیم منتخب استان بود که در شرایط دشوار آب‌وهوایی انجام گرفت.

وی ادامه داد: این برنامه، گرامیداشت جان‌باختگان حادثه کول‌جنو بود و در طول اردو، مربیان نکات آموزشی لازم را متناسب با شرایط منطقه به شرکت‌کنندگان ارائه کردند.

اکبری تصریح کرد: پس از ارزیابی و رتبه‌بندی شرکت‌کنندگان، نتایج نهایی این اردو متعاقباً اعلام خواهد شد.