از زمان آغاز برنامه سازگاری با کم آبی تا پایان شهریور ماه سالجاری از برداشت غیرمجاز ۸۰۰ هزارمترمکعب آب از منابع آب زیرزمینی جلوگیری شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرعامل شرکت آب منطقهای خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگار صدا و سیما گفت: از زمان آغاز برنامه سازگاری با کم آبی تا پایان شهریور ماه سالجاری در مجموع ۳۴۳ حلقه چاه غیرمجاز در استان پر شده که از برداشت غیرمجاز ۸۰۰ هزارمترمکعب آب از منابع آب زیرزمینی جلوگیری شده است.
عباس سارانی افزود: با توجه به افت شدید ذخایر آب زیرزمینی استان حفاظت از ذخایر ارزشمند آب بیش از هر زمانی نیازمند توجه است.
وی با اشاره به وضعیت نامطلوب منابع آبی و تداوم خشکسالیها در استان گفت: برداشت بیش از حد آب از منابع زیرزمینی باعث فرونشست زمین، خالی شدن دشتها، کاهش سطح آب سدها، چاهها و قنوات شده است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای خراسان جنوبی با بیان اینکه بیشترین مصرف آب معادل ۸۸ درصد مربوط به بخش کشاورزی است افزود: تنها راهکار تداوم فعالیت کشاورزان استان برداشت آب در حد مجاز و افزایش بهره وری آب است لذا برای جلوگیری از بروز مشکلات بیشتر، باید با همکاری همه دستگاههای اجرایی و قضایی نسبت به حفاظت و صیانت از این منابع تلاش کرد.
سارانی برخورد با برداشتهای غیرمجاز را یکی از اصلیترین محورهای اجرای سند سازگاری با کم آبی دانست و گفت: در حال حاضر تمامی چاههای غیرمجاز شناسایی شده در سطح استان مسدود شدهاند.
وی ضمن هشدار به سودجویانی که اقدام به حفر غیر مجاز چاه و برداشت آب غیرمجاز میکنند، گفت: تیمهای گشت و بازرسی تمامی امورهای منابع آب استان، در راستای عمل به رسالت خود همواره در حال گشت و بازرسی بوده و به محض شناسایی چاه حفاری شده غیر مجاز با دریافت دستور قضایی نسبت به انسداد آنها اقدام خواهند کرد.
سارانی افزود: خراسان جنوبی کمترین تعداد چاه غیرمجاز در کشور را داشته و چاههای غیرمجاز عمدتا کم عمق و در نقاطی مانند حاشیه رودخانهها حفر میشوند.
وی تاکید کرد:، اما با توجه به وضعیت منابع آبهای زیرزمینی و خالی شدن سفرهها، برخورد با متخلفان حفر چاههای غیرمجاز از اولویتهای شرکت آب منطقهای بوده و پایش و شناسایی آنها با جدیت ادامه دارد.